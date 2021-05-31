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被質疑「一定要國產疫苗？」 兩派網友論戰：台灣很邊緣

聯合新聞網 / 綜合報導
國內新冠疫情仍未趨緩，不少民眾最關注的便是「疫苗什麼時候來」？ 圖／聯合報系資料照片
國內新冠疫情仍未趨緩，不少民眾最關注的便是「疫苗什麼時候來」？ 圖／聯合報系資料照片

國內新冠疫情仍未趨緩，不少民眾最關心的便是「疫苗什麼時候來」。而目前國內除了進口國外的疫苗外，國產的疫苗也惹出許多爭議，其中包括在進行三期試驗就拿到緊急授權、或是二期臨床試驗都還沒解盲。對此，便有網友好奇發問「為什麼我們的疫苗一定要自己做？

原PO在PTT的八卦板上發文說明，生技就好像軍火，並不是世界各國做不出來，而是有做出來要花大筆鈔票，且還可能不會比別人好，因此非常不懂我國為什麼「硬是要自己研發疫苗」？讓他不禁懷疑「是因為去年吹噓台灣醫療強大，不做出來很丟臉嗎？還是什麼因素呢？」

此文一出，便引起兩派網友論戰，部分網友認為「台灣很邊緣，自給自足不是壞事」、「今天不管哪個人哪個黨執政，同樣也是會選擇自製疫苗，這個是站在國家的利益上」、「韓國辦不到，所以台灣就不能做？你要不要聽聽看你在說什麼？」、「疫苗不是打一年就可以解決的，即使今年東拼西湊跟國外買齊了疫苗，那明年呢？後年呢？」

但也有留言認同原PO的想法，紛紛表示「不是我們不支持國產，是有人藉機拿人命開玩笑」、「技術舊，慢，效力差，副作用還沒寫」、「看看日本韓國，台灣有人家強？韓國都只敢代工了，你台灣有什麼本事」、「台灣生技有什麼能力，講來聽聽」。

疫苗 生技 疫情 PTT

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