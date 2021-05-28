「連燒5天」才有救護車⋯父插管治療中 她心痛喊：快戰勝病毒

國內本土疫情升溫，尤其較早傳出確診的萬華地區，染疫狀況最為嚴峻。一名女網友透露，自己父親在萬華工作，15日開始出現發燒等症狀，並於2天後確診，但直到20日才終於等到救護車將爸爸載去醫院治療。她透露，目前父親血氧量不到80，需要插管治療，痛心直呼「希望爸爸趕快戰勝病毒」。

原PO在Dcard發文表示，自己剛從國外求學回來，原先以為病毒離台灣很遙遠，沒想到疫情突然爆發，並波及到在萬華工作的父親。原PO透露，父親於15日篩檢，當日晚上出現發燒、腹痛、難以呼吸等症狀，有至附近醫院看診，隨後17日確診，但這期間多次撥打1922，對方都只是要父親待在家中等待。

原PO接著說，父親連續發燒了五天，且先前領的藥都吃完後，聯繫1922卻仍要父親「自行去醫院拿藥」，直到她撥打1999聯絡台北市衛生局，才終於成功立案，在20日下午派救護車接父親去醫院救治。

原PO指出，父親剛入院時，狀況時好時壞，但肺部已經受損，視訊時有時很有精神、有時講話很喘，讓她相當心疼，但仍強忍住淚水；然而住院第五天後，父親狀況惡化，血氧量已剩不到80，需要插管治療，讓他們一家人聽了非常難受，卻也只能強顏歡笑。

原PO心痛說道「是不是早一點被送往醫院，早一點給爸爸支持性療法和投藥，爸爸也不會這麼嚴重」；文末她也直呼，自己真的深感無助，且從沒想過這病毒離我們這麼近、這麼嚴重，只希望在睡覺的爸爸，能更努力趕快戰勝病毒、趕快醒來。

文章曝光後，許多人都為原PO加油打氣，紛紛留言「爸爸加油！一定要戰勝病毒」、「希望你爸爸能好轉」、「爸爸很快就會好起來的」、「看了好難過，加油」、「爸爸加油，看到眼淚不自覺掉下來了」等；不少網友也氣憤直言「都有嚴重症狀了還要打好多通電話才能送醫院」、「1922到底在幹嘛？」、「都這個狀況了還在說醫療夠」。