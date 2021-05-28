快訊

日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

郭正亮：陳建仁擬接指揮中心新職位 未來更可能組閣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「連燒5天」才有救護車⋯父插管治療中 她心痛喊：快戰勝病毒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己的父親確診新冠肺炎，但卻在連續發燒五天後，才終於等到救護車接去治療，送醫時肺部已經受損，讓她相當不捨。 示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
一名網友透露，自己的父親確診新冠肺炎，但卻在連續發燒五天後，才終於等到救護車接去治療，送醫時肺部已經受損，讓她相當不捨。 示意圖。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

國內本土疫情升溫，尤其較早傳出確診的萬華地區，染疫狀況最為嚴峻。一名女網友透露，自己父親在萬華工作，15日開始出現發燒等症狀，並於2天後確診，但直到20日才終於等到救護車將爸爸載去醫院治療。她透露，目前父親血氧量不到80，需要插管治療，痛心直呼「希望爸爸趕快戰勝病毒」。

原PO在Dcard發文表示，自己剛從國外求學回來，原先以為病毒離台灣很遙遠，沒想到疫情突然爆發，並波及到在萬華工作的父親。原PO透露，父親於15日篩檢，當日晚上出現發燒、腹痛、難以呼吸等症狀，有至附近醫院看診，隨後17日確診，但這期間多次撥打1922，對方都只是要父親待在家中等待。

原PO接著說，父親連續發燒了五天，且先前領的藥都吃完後，聯繫1922卻仍要父親「自行去醫院拿藥」，直到她撥打1999聯絡台北市衛生局，才終於成功立案，在20日下午派救護車接父親去醫院救治。

原PO指出，父親剛入院時，狀況時好時壞，但肺部已經受損，視訊時有時很有精神、有時講話很喘，讓她相當心疼，但仍強忍住淚水；然而住院第五天後，父親狀況惡化，血氧量已剩不到80，需要插管治療，讓他們一家人聽了非常難受，卻也只能強顏歡笑。

原PO心痛說道「是不是早一點被送往醫院，早一點給爸爸支持性療法和投藥，爸爸也不會這麼嚴重」；文末她也直呼，自己真的深感無助，且從沒想過這病毒離我們這麼近、這麼嚴重，只希望在睡覺的爸爸，能更努力趕快戰勝病毒、趕快醒來。

文章曝光後，許多人都為原PO加油打氣，紛紛留言「爸爸加油！一定要戰勝病毒」、「希望你爸爸能好轉」、「爸爸很快就會好起來的」、「看了好難過，加油」、「爸爸加油，看到眼淚不自覺掉下來了」等；不少網友也氣憤直言「都有嚴重症狀了還要打好多通電話才能送醫院」、「1922到底在幹嘛？」、「都這個狀況了還在說醫療夠」。

發燒 疫情 救護車 衛生局 北市

延伸閱讀

貨量爆增宅配司機曝辛酸「口罩沒乾過」 網心疼：真的辛苦了

等不到床位…癌末老太太流下「最後的眼淚」 網友看到哭

確診者拒「兩人一室」、對保全吐口水 醫嘆：見證人性自私

好市多擠滿人！ 網嘆「難怪疫情止不住」掀論戰：真的很為難

相關新聞

「連燒5天」才有救護車⋯父插管治療中 她心痛喊：快戰勝病毒

國內本土疫情升溫，尤其較早傳出確診的萬華地區，染疫狀況最為嚴峻。一名女網友透露，自己父親在萬華工作，15日開始出現發燒等症狀，並於2天後確診，但直到20日才終於等到救護車將爸爸載去醫院治療。她透露，目前父親血氧量不到80，需要插管治療，痛心直呼「希望爸爸趕快戰勝病毒」。

客訂百杯冷飲慰勞醫護人員 網友意見不一引激辯

新冠肺炎疫情嚴峻，本土病例和死亡人數不斷增加，雙北醫療量能相當吃緊，醫護人員為了救治患者疲於奔命，讓人相當不捨。一名外送員在臉書上PO文表示接到一份訂單，原來是有好心人訂了100杯飲料想送給醫護人員，讓他相當感動，但貼文也引起兩派網友的激辯。

外送員收到客人孩子紙條 22個字讓他暖心：家教真好

因為方便，現代人越來越依賴外送服務，再加上最近疫情嚴重，外送員的工作更是吃重，也因此會遇到各種形形色色的客人。一名外送員日前送餐時，收到客人孩子給的一張卡片，內容短短幾個字讓他看了超暖心，直呼「找回成就感」。

她不開冷氣靠一支電扇過夏天 原因曝光網讚「太強了」

連日高溫讓許多人熱到趕緊打開冷氣消暑，但也因此讓台電再亮「供電吃緊」黃燈，一名女網友在臉書貼文表示自己今年都還沒有開過冷氣，她透露不開冷氣的原因，只要一支電風扇就能夠度過夏天，也讓鄉民們大讚節能環保。她

好市多「防疫流程」曝光讓他大讚完善 網推：很確實

疫情警戒提升第三級後，許多公司行號開始居家上班，政府也呼籲民眾盡量待在家裡，沒事不要外出，但為了添購民生用品還是不得不出門。一名網友日前到美式大賣場好市多購物，大讚業者防疫措施做得非常完善，他把過程分享到臉書上，引來不少人熱議。

「點擊此處獲得山頂」？登山看板出現傻眼英譯 網笑：瞬間移動嗎

現代網路方便，有時語言不通，上網查詢一下就知道答案。不過即使線上有許多翻譯軟體，有時還是有翻錯的時候。最近日本網友就分享一張翻錯的告示牌，引起許多人的回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。