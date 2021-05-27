美食外送排成「瑪莉歐賽車」 馬路奇景網笑：決鬥要開始了

疫情當前，外送業者興起。除了外送平台之外，一些店家也提供自己的外送服務，外送車經常在街頭巷尾穿梭著。日前就有網友，碰巧看到幾家知名業者的外送車齊聚路口，樣子就有如競速賽車開始前，準備要決定哪家店才是贏家一樣。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「mocchi_Uber758」日前發文分享，表示他22日夜間在名古屋市的一個路口時，恰巧看到麥當勞、達美樂和Pizza-La三家業者的外送車，都在同一個路口等紅綠燈。

三輛外送車同聚在馬路口且身處不同線道，就好像是什麼賽車遊戲，大家等著出發信號響起，就要一口氣往前衝一樣。Mocchi表示，他看到這個場面，馬上就拍攝下來，並且暗自猜測達美樂披薩的會是三台中的領先。結果啟動後，是兩家披薩業者的車子遙遙領先，麥當勞外送車最後。

網友們看到紛紛表示「他們絕對都有注意到對方笑死」、「好像瑪莉歐賽車」、「這是一場激烈的比賽！我賭達美樂獲勝」、「決鬥要開始了，請一般車輛先行迴避」、「達美樂好像越線了喔」、「今晚將要決定最快的外送業者究竟是哪一家」、「麥當勞選手使出了『藍藍路』，達美樂選手回敬『第二片免費』的廣告阻礙道路」。