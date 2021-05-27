時尚防疫面罩花30秒用A4資料夾搞定！日本設計師這樣做引好評

國內新冠肺炎疫情持續延燒，離島連江縣（馬祖）26日也有本土個案發生，民眾陸續搶買護目鏡、防護面罩、血氧機等防疫物品，造成部分產品缺貨。日本設計師吉岡德仁教你用A4的PP或PET材質資料夾，輕鬆DIY「時尚防疫面罩」（Face Shield）！

操刀日本東京奧運聖火火炬的大師吉岡德仁，因應醫療物資短缺狀態下，公開自製時尚防疫面罩的方法，準備好剪刀、PP或PET材質資料夾，並下載「pandaid」網站提供的模板（需有A4紙），可根據頭圍大小調整長度，就能在30秒內完成防疫面罩，就算戴著眼鏡，佩戴上也舒適方便。

日本設計師吉岡德仁教你用A4的PP或PET材質資料夾，下載模板後，輕鬆DIY「時尚防疫面罩」。（翻攝自pandaid網站）

該款防疫面罩以臉部正面、頭頂和後腦勺3點支撐，因此在穩定性和頭部的透氣度上都有絕佳表現。低成本的製作方法讓不少網友喊讚紛紛下載。

▌時尚防疫面罩製作方法如下：

1.以A4紙印出模板檔案，放進PP或PET材質資料夾。 2.剪開A4紙上的3條裁剪線，其中「HEAD BAND」可依自己的頭圍大小微調長度。 3.最後將「HEAD BAND」的部分反折，即可戴上。