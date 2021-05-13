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疫情掀全民「搶泡麵之亂」 網友歪樓：順便看誰賣最差

聯合新聞網 / 綜合報導
網友po出賣場照，驚呼泡麵都被搶購一空。（翻攝自爆怨2公社）
網友po出賣場照，驚呼泡麵都被搶購一空。（翻攝自爆怨2公社）

「我還以為是蝗蟲過境咧！」台灣新冠肺炎本土病例12日暴增16例，不少人擔憂「第三級疫情警戒」來臨，紛紛超前部署搶買食物，有女網友直擊量販店狀況，不少泡麵被搶購一空，讓她相當傻眼。其他網友笑稱「即將成立國家泡麵隊」，但也有「過來人」表示，「去年囤的都過期了」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，顯然大家不必太過恐慌。

一名女網友日前在「爆怨2公社」發文表示，「北北基確診很多沒錯，但好像還沒到需要這樣搶泡麵的地步吧！這情況我還以為是蝗蟲過境咧。」讓她開玩笑說，「搶酒精、搶口罩、搶泡麵…再來要搶什麼？」

網友紛紛po出自家附近的量販店和賣場照，架上的泡麵幾乎所剩無幾，認為「台灣人很容易恐慌」、「看一堆人下班去買買買的…害我們以為是颱風要來了！」、「下一波衛生紙預備」、「又再一次幫廠商消庫存活動開始了」、「這搶買的人潮不就是最危險的群聚」、「如果搶完能乖乖窩在家的話那很好」。

另名網友也po出貨架清空的照片，直呼「是要戰爭了逆？」（翻攝自爆怨2公社）
另名網友也po出貨架清空的照片，直呼「是要戰爭了逆？」（翻攝自爆怨2公社）

另外，有曾搶過物資的「過來人」留言表示，「去年囤的都過期了，我覺得還是囤米跟罐頭比較實際」、「最近正在消耗去年傻傻備著的泡麵」，似乎不用過度囤積物資。但也有相當仔細觀察的網友「歪樓」說：「這時候明顯看出難吃的泡麵是哪幾種。」引來不少人按讚。

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