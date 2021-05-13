快訊

藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

聯合新聞網 / 綜合報導
萬華有2例「阿公店」員工染疫，但卻有網友的媽媽搞錯「阿公店」意思。圖為清消人員到萬華區三水街的鴻達茶藝館噴灑消毒水。記者邱德祥／攝影
萬華有2例「阿公店」員工染疫，但卻有網友的媽媽搞錯「阿公店」意思。圖為清消人員到萬華區三水街的鴻達茶藝館噴灑消毒水。記者邱德祥／攝影

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他直呼超天兵。

一名網友日前在PTT的「StupidClown」版表示，在家庭LINE群組討論到本土疫情爆發，其中有2例為萬華「阿公店」的員工染疫確診，他認為應該不會有家人前往該處，沒想到他的母親卻坦承4月25日至28日有去過「阿公店」，讓所有家人驚訝，引來該名網友內心小劇場：「爸爸知道嗎？是...兼差嗎？」

該名網友的媽媽自爆曾去過「阿公店」，沒想到是高雄岡山的「阿公店水庫」。（翻攝自PTT）
該名網友的媽媽自爆曾去過「阿公店」，沒想到是高雄岡山的「阿公店水庫」。（翻攝自PTT）

最後媽媽說出「4/28去阿公店水庫，跟退休會一起旅遊的。」還不忘提到「太久前（應該）沒事吧。」原來是位在高雄市的「阿公店水庫」，讓該名網友虛驚一場，不過也讓他哭笑不得，「這也差太多了吧！都活到退休了還能這麼天兵...」

不少網友大笑「媽媽太好笑了」、「岡山人看標題就知道想說啥XD」、「高雄人聽到阿公店應該第一時間都會覺得是在說水庫」，「阿公店在高雄，舊岡山區地名」，還有人質疑發文者：「你高雄人卻不知道地名的阿公店，但知道暗示性的阿公店？」

延伸閱讀

「這裡是變態的包容所」：我在午場酒店坐檯的日子

萬華茶室玩什麼？ 前議員曝現場「一絲不掛」

女不滿找零遭「超商店員摸手」 員工吐心聲：怕零錢掉

宜蘭確診感染源不明！網掀遊藝場「未戴口罩、多外縣客」熟客還可換現金

相關新聞

媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他呼超天兵。

50萬創業投資哪一行好？過來人力推「這1行」：還能收徒弟　

在這個「萬物齊漲，就是薪水不漲」的時代，不少上班族嘆辛苦工作存不到錢之餘，也萌生自行創業的念頭。一名網友望著手頭上僅有的50萬積蓄，表示自己既沒有餐飲經驗，也沒任何服務業經驗，因此想詢問這筆錢可以做些什麼，釣出不少前輩跳出來分享過來人經驗。

白飯拌醬霸主是誰？老饕狂推「這1款」：保證絕頂升天

白飯是國人每天必吃的主食之一，然而現代人飲食選擇多元化，有些人會嫌白米飯淡而無味，因此添加一些調味料配著吃。日前有網友詢問「有沒有很下飯的拌醬，可以讓白飯變得好吃」，釣出許多老饕分享自己心中的拌醬霸主。

用烤的肉粽？端午近必勝客推新品 他問：「肉粽比薩」到底是啥

知名披薩店「必勝客」常常推出令饕客眼睛一亮的創意比薩，過去的創新口味包括珍珠奶茶、花生湯圓，而最新推出的限定口味是「肉粽比薩」，並且因應南北口味不同，區分南霸粽與北皇粽。一名網友便發文詢問「肉粽比薩是什麼」，貼文引起網友熱烈回應。

防疫升級買麥當勞也要簽名 網：外送人員要開始爆單了

台灣新冠肺炎疫情昨日一口氣增加7例本土案例，有6例感染源不明，疫情進入社區感染，中央流行疫情指揮中心升級防疫警戒到第二級，餐飲業應落實「用餐實聯制」，有網友發現，現在連吃速食也得簽名了。

出人命啦！旅館聽見房內傳「叫聲」 他納悶該救嗎網笑噴

外出旅行總會遇到意想不到的狀況，一名網友在臉書爆怨公社表示，自己赴阿里山森林遊樂區旅行，在下榻旅店一樓時，卻聽到樓上傳來「慘叫聲」，不禁讓他納悶：「這算是在家暴嗎？是在測試按摩椅？」影片中聽見女性的叫聲，讓不少網友笑噴「還不報警，出人命啦！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。