媽媽自爆去過「阿公店」！家人驚兼差憂染疫 真相讓人噴笑

台灣新冠肺炎疫情升溫，國內12日新增16例本土病例，其中2起為萬華俗稱「阿公店」的員工確診，引起附近相關店家恐慌。日前有網友表示，自己的母親在LINE群組自爆二周前曾前往「該處」，不過再追問之下，此「阿公店」非彼「阿公店」，讓他直呼超天兵。

一名網友日前在PTT的「StupidClown」版表示，在家庭LINE群組討論到本土疫情爆發，其中有2例為萬華「阿公店」的員工染疫確診，他認為應該不會有家人前往該處，沒想到他的母親卻坦承4月25日至28日有去過「阿公店」，讓所有家人驚訝，引來該名網友內心小劇場：「爸爸知道嗎？是...兼差嗎？」

該名網友的媽媽自爆曾去過「阿公店」，沒想到是高雄岡山的「阿公店水庫」。（翻攝自PTT）

最後媽媽說出「4/28去阿公店水庫，跟退休會一起旅遊的。」還不忘提到「太久前（應該）沒事吧。」原來是位在高雄市的「阿公店水庫」，讓該名網友虛驚一場，不過也讓他哭笑不得，「這也差太多了吧！都活到退休了還能這麼天兵...」

不少網友大笑「媽媽太好笑了」、「岡山人看標題就知道想說啥XD」、「高雄人聽到阿公店應該第一時間都會覺得是在說水庫」，「阿公店在高雄，舊岡山區地名」，還有人質疑發文者：「你高雄人卻不知道地名的阿公店，但知道暗示性的阿公店？」