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來台玩因疫情反而多留一年 美國女孩讚台灣這優點「是天堂」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名美國女孩來台遊玩，因為疫情爆發讓她多留在台灣一年，也因此愛上台灣，並且大讚台灣是純素者的天堂。 圖／ingimage
一名美國女孩來台遊玩，因為疫情爆發讓她多留在台灣一年，也因此愛上台灣，並且大讚台灣是純素者的天堂。 圖／ingimage

許多來過台灣的外國旅客，都會對於台灣的人文、風景、美食等多樣特色感到興趣，有些人甚至還因此愛上而留下來，一名來自美國的年輕女孩凱瑟琳（Katherine）表示，因為好友推薦才來到台灣，原本只待一個月，沒想到因為新冠肺炎疫情反而讓她留在台灣超過一年，但也因此讓她深深愛上這片土地。

凱瑟琳日前接受Youtube「不要鬧工作室」訪問，她透露因為高中好友曾在高雄待一年，並且還到台大讀書，因此對於台灣印象很好。好友認為凱瑟琳一定會喜歡台灣，所以2019年底邀她來台，凱瑟琳也在2020年一月飛來台灣。

這是她第一次造訪亞洲和台灣，來台後好友和他女友便帶著凱瑟琳去環島，也因此讓她愛上了台灣，還決定多留兩個月。沒想到就在她決定留下來時，新冠肺炎疫情就爆發了，當時回美國的班機被取消，她也找不到能回家的飛機，只能想辦法留在台北。

凱瑟琳表示，在台北沒有認識的人，她得想辦法生存下來，還好她之前在美國還有份線上工作，可以增加時數來多賺點生活費，再加上遇到一些台灣朋友在她需要幫助的時候伸出援手。凱瑟琳也感謝台灣政府給予許多滯留的外國人很多協助，例如一直延長觀光簽證，讓他們能想辦法留在台灣。

凱瑟琳樂觀的說一路上雖然很辛苦，但因禍得福，讓她能有更多時間來了解台灣，包括人、風景等，尤其台灣的食物更讓她驚艷。凱瑟琳說自己是純素者，來台後發現這裡非常適合純素者生活，因為到處都可以找到純素和素食的選擇，而且台灣也是素食餐廳拓展最快的國家之一，即便是在家做飯吃，到處也都有賣水果和蔬菜的店家。

她說雖然自己吃純素，但在美國這樣的飲食方式還會被人批評，不過台灣人對於純素者的生活型態都非常友善和尊重，朋友也很接受她的飲食習慣，讓她很享受在台灣的生活，甚至稱讚台灣是純素者的天堂。

新冠肺炎

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