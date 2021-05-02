義大利麵「米麵」竟鋪滿三色豆 網友一看：瞬間降低格調

義大利麵是不少人喜歡吃的餐點，不僅有多樣口味可以選擇，就連麵條的種類也可以依自己的喜好客製化。日前就有一名女網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文表示，自己在某間餐廳內點了一份義大利麵，沒想到送上後卻與一般看到的不太一樣，麵體居然是「米飯」的形狀，讓她不禁氣得直呼「這明明是飯吧！」

原PO在文中抱怨，日前隨便到一間餐廳點義大利麵，但送上後卻讓她超傻眼。從貼出的照片可見，義大利麵上頭有三隻炸蝦，下方竟鋪滿了讓許多人聞之色變的「三色豆」，翻開後麵體也不是平常看到的直麵、螺旋麵或貝殼麵，而是像「米粒」形狀的麵體，確實與平時看到的義大利麵不太相同。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「義大利麵加三色豆真的不行」、「有了三色豆，這碗義大利麵賣70我都嫌貴」、「三色豆才是大魔王吧」、「別的不說，三色豆真讓人倒胃口」、「乍看之下以為是咖哩飯」、「看到三色豆真的會讓人沒胃口」、「有三色豆就不吃」、「三色豆一出現就先倒扣一分」。

也有內行網友出面解答，「這叫做『米麵』，是義大利麵的一個品種」、「有種義大利麵叫米麵」、「米型麵怎麼會搭三色豆，浪費」、「米麵搭三色豆，這店家也太奇葩」、「都用到米麵了，怎麼還會這樣搭，是因為店裡食材都用光了嗎」、「這個飯型麵很難煮」、「沒有三色豆這盤米麵可以價值450元，有放三色豆馬上降低格調變59元」。