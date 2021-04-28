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4外送員齊抵達！激餓女遭酸「是豬嗎」 網怒：吃到你家糧食？
現在外送平台十分方便，只要在家動動手指，等待片刻就能享用美食，唯一不便之處是需要分開下單，才能吃到不同店家的餐點。近日一名女網友發文抱怨取餐時因一次取四單，被鄰居酸「是豬嗎？」，貼文引起網友熱烈討論。
原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明昨天（27日）因為肚子太餓，一次下了四單外送訂單，原PO解釋使用外送平台點餐的話，不同餐廳的食物要分成不同筆訂單，「因為我想吃雞蛋糕、鍋燒麵、小火鍋、芋頭牛奶，所以下了4次單」。
沒想到四單訂單幾乎同時抵達，原PO下樓取餐時聽到同棟的住戶說「啊怎麼又有熊貓啊，而且一次四個，會不會是惡作劇單啊？」外送員則回應因為已經預先付款，應該不是惡作劇。當鄰居看到原PO來取餐時，竟說「一個女孩子吃那麼多，嚇死人喔～是豬喔～」無禮的言論令原PO相當傻眼，她在文中不滿表示「我養得起我自己好嗎？」
貼文一出網友紛紛留言，「吃多少輪得到他管嗎？多管閒事」、「這種鄰居叫嘴臭怪物」、「吃到他家糧食嗎？」、「就想吃的不同間，又不是花他的錢」、「就算是整家人叫外送，也不會全部人出去拿」、「一直吃一直爽」、「直接回鄰居『我吃不胖耶』」、「我連去早餐店買一堆外帶，或是現場點一堆在那吃，也會被一些很閒的大嬸在那碎念，說我是豬唷，怎吃那麼多？重點我點多沒錯，但我都有吃完呀」。
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