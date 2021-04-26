養3孩月噴7萬元！ 律師大嘆：養小孩就是燒錢

台灣是全球生育率倒數第一，社會已轉為少子高齡化型態。投資達人「銀行家尼莫」日前曬出家中女兒的註冊費明細，光是每學期註冊費就高達1.8萬元。律師林智群則表示，家中3個小孩還要學英文、游泳、音樂，加上幼稚園學費，一個月就噴掉7萬元，直呼「養小孩就是燒錢」。

銀行家尼莫日前發文表示，目前就讀幼稚園大班的女兒帶著小學ESL（以英語為第二語言或外語）入學辦法回家，其中老師要求家中須看清楚收費明細，包括每學期註冊費1.8萬、月費7000元、作業簿本費一學年4500元、午餐每餐50元、交通每月1200元、安親課輔每月3000元。

高額花費讓不少網友直呼「養小孩跟養老人都是個負擔了」、「真的燒錢 …越來越貴」、「到底幾本作業簿可以寫到4500元？」，也有網友認為，「和台北對照，這費用算便宜了」。

律師林智群也在臉書轉發該文，直呼「這個價格還算便宜」，他表示，「我們家三個小孩英文課、游泳課、音樂課，一個月就噴掉3萬元，加上兩個小的幼兒園一個人一個月2萬，總共4萬，三個小孩一個月至少7萬元，還沒算帶他們出去玩的錢」。

林智群直言，「這不是台北居大不易，而是養小孩就是燒錢，住哪裡都一樣，燒多燒少而已。我小時候什麼都沒補還不是順利成長」。

有網友留言「雙胞胎的也是把幼稚園當大學唸，才小班就噴了45萬」、「再怎麼補都是被動式學習，不如培養閱讀習慣」、「孩子就是碎鈔機」、「我2個小孩一個月的學費加起來差不多25萬」、「以後還要負擔長輩的費用，不只小朋友」。