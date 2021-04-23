刻在牆上的廢墟！鄰戶拆除後仍陰魂不散 網友驚：家的幽靈

俗話說「凡走過必留下痕跡」，許多建築在廢棄之後，仍有可能成為廢墟等等，繼續讓人知道這建築曾於某處存在過。不過近來有位日本網友，反而是發現了一個「牆上的廢墟」，讓見過不少廢棄建築的他都感到驚奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位喜歡拍攝廢墟建築的網友「toshibo」，最近在twitter上分享，他在愛知縣名古屋市的一棟仍在使用的公寓側邊牆面，拍到平房的「殘蹟」照片，整個房屋的輪廓就像是完整的印在牆上，讓他直呼有如遇到了「家的幽靈」一般。

Toshibo表示，這棟公寓本來旁邊緊鄰著一棟平房，不過似乎就是因為太靠近了，導致接觸部分的牆面無法粉刷，只好維持建築裸露的狀態。如今該房已被拆除，那些未粉刷的部分就這麼顯現出來。Toshibo笑稱，過去他拍過不少「廢墟的牆壁」，但這回拍到「牆壁上的廢墟」還是第一次。

其他網友也紛紛表示「超像錯覺圖的」、「好有趣，有某種立體藝術感」、「很像技術差P出來的圖」、「我去名古屋車站常看到，都會想政府居然允許這樣的地方可以住人」、「八成是泡沫經濟時硬搞的建築，現在民法都有規定間距了」、「米津玄師最新單曲『家的幽靈』。」