刻在牆上的廢墟！鄰戶拆除後仍陰魂不散 網友驚：家的幽靈
俗話說「凡走過必留下痕跡」，許多建築在廢棄之後，仍有可能成為廢墟等等，繼續讓人知道這建築曾於某處存在過。不過近來有位日本網友，反而是發現了一個「牆上的廢墟」，讓見過不少廢棄建築的他都感到驚奇。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位喜歡拍攝廢墟建築的網友「toshibo」，最近在twitter上分享，他在愛知縣名古屋市的一棟仍在使用的公寓側邊牆面，拍到平房的「殘蹟」照片，整個房屋的輪廓就像是完整的印在牆上，讓他直呼有如遇到了「家的幽靈」一般。
家の幽霊みたいな更地を見つけた。— toshibo|変わる廃墟展 4.3-4.18 (@JIYUKENKYU_jp) April 19, 2021
隣のマンションと隣接し過ぎて塗装出来なかった部分がそのまま残ってしまった様だ。 pic.twitter.com/pF5VrMfhBt
Toshibo表示，這棟公寓本來旁邊緊鄰著一棟平房，不過似乎就是因為太靠近了，導致接觸部分的牆面無法粉刷，只好維持建築裸露的狀態。如今該房已被拆除，那些未粉刷的部分就這麼顯現出來。Toshibo笑稱，過去他拍過不少「廢墟的牆壁」，但這回拍到「牆壁上的廢墟」還是第一次。
其他網友也紛紛表示「超像錯覺圖的」、「好有趣，有某種立體藝術感」、「很像技術差P出來的圖」、「我去名古屋車站常看到，都會想政府居然允許這樣的地方可以住人」、「八成是泡沫經濟時硬搞的建築，現在民法都有規定間距了」、「米津玄師最新單曲『家的幽靈』。」
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