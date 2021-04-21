嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值

常聽人說台灣最美風是人，暖心帥哥再+1！一位女網友到好市多購物，到製冰機取用冰塊時，因揹著小嬰兒不方便彎身，本想放棄，排在前面的一位帥哥注意到她的狀況，馬上把手上的冰塊讓給她，令女網十分感動發文感謝。貼文吸引1.5萬人按讚，還有現場目擊者留言證實，大讚「人帥心更帥」、「太暖冰塊都融了」。

2021-04-20 15:26