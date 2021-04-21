快訊

台中豐興鋼鐵廠爐渣車爆炸起火 2名工人燒燙傷

NBA／「宇宙網」難合體 哈登傷勢復發恐無限期休戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值

聯合新聞網 / 綜合報導
網路時代，節目收視選擇也越多元。示意圖／ingimage授權
網路時代，節目收視選擇也越多元。示意圖／ingimage授權

網路時代娛樂節目收視方式多元，「第四台」不再是唯一選擇，有網友表示想說服家中長輩退訂第四台，覺得長輩想看的選擇就固定某幾類，每月繳500多元有點貴，想選擇其他平台讓長輩收看節目，求問其他人的建議。網友一面倒建議別換，花「這500多元根本超值」。

一名網友在《PTT WomenTalk板》發文提問「退第四台後該挑什麼給長輩看」，網友表示家中長輩多只轉新聞台、電影台及戲劇台，根本看不到十幾台頻道，每月要繳500多元，這個費用都可以綁到2家OTT了。目前一直試著說服長輩退訂第四台，想轉換網飛，問其他人「還有哪個平台長輩看得比較習慣的？」

問題一出，多數網友建議別換，「長輩網飛母湯，看不習慣」、「老人家還是習慣第四台」、「第四台就是老人的娛樂」、「他們就是習慣按遙控器然後對著電視發呆傻笑而已」、「就是怕長輩無聊，反而覺得這錢不該省」、「這500多元根本超值，佔掉他們很多無聊的時間」、「五百可以讓兩位長輩都不煩你超值得」、「看長輩喜歡什麼啊」、「才500塊而已，你有缺這點小錢嗎？」

Netflix 電視

延伸閱讀

用手機拍照也會曝露年齡？「這個拿法」竟成為年長者指標

公司沒有LINE群組！他怨上班沒歸屬感 網卻大讚：夢幻產業

新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了

他曬「爺孫復刻照」 引萬人點讚認證：這阿公帶大的！

相關新聞

嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值

網路時代娛樂節目收視方式多元，「第四台」不再是唯一選擇，有網友表示想說服家中長輩退訂第四台，覺得長輩想看的選擇就固定某幾類，每月繳500多元有點貴，想選擇其他平台讓長輩收看節目，求問其他人的建議。網友一面倒建議別換，花「這500多元根本超值」。

台學生求學猛背有背過什麼特別的？ 網：千字文、圓周率

自古以來「背」東西，是幫助記憶的一種方式。台灣小朋友從小學開始就要背課文，一直背到大學，尤其是中文系，四書五經多少要背一下。有一路背過來的七年級生網友想知道，除了一周背完長恨歌之外，還背過什麼特別的東西嗎？

買獨享杯被情侶嘲笑「一定單身」 她爆氣反擊被網友狂讚

外出購物遇到這種口無遮攔的路人，著實令人火冒三丈！日前，一名女網友到超市買雞蛋，順手拿了一包玉米濃湯獨享杯準備結帳，不料身後突然傳來一段相當沒禮貌的對話...

把外送員當「愛神邱比特」？男點餐給妹子驚喜 網看餐點笑歪

近年外送平台崛起，許多民眾看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列，讓自己賺更多錢，不過，除了送餐外，外送員也兼任「媒人」了嗎...

人妻好市多採買…揹嬰沒法彎身 前排帥男1舉動暖炸上萬網友

常聽人說台灣最美風是人，暖心帥哥再+1！一位女網友到好市多購物，到製冰機取用冰塊時，因揹著小嬰兒不方便彎身，本想放棄，排在前面的一位帥哥注意到她的狀況，馬上把手上的冰塊讓給她，令女網十分感動發文感謝。貼文吸引1.5萬人按讚，還有現場目擊者留言證實，大讚「人帥心更帥」、「太暖冰塊都融了」。

住高雄非常幸福？網點出「兩點致命傷」讓當地人仍北漂

雙北因就業機會多，使不少人都會「北漂」來工作，但日前卻有網友好奇地發問住在高雄的優缺點，並說明高雄除了路大條，且物價與房價都相較於北部低，生活空間都寬敞許多，讓他直呼「住在高雄是不是算非常幸福了？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。