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嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值
網路時代娛樂節目收視方式多元，「第四台」不再是唯一選擇，有網友表示想說服家中長輩退訂第四台，覺得長輩想看的選擇就固定某幾類，每月繳500多元有點貴，想選擇其他平台讓長輩收看節目，求問其他人的建議。網友一面倒建議別換，花「這500多元根本超值」。
一名網友在《PTT WomenTalk板》發文提問「退第四台後該挑什麼給長輩看」，網友表示家中長輩多只轉新聞台、電影台及戲劇台，根本看不到十幾台頻道，每月要繳500多元，這個費用都可以綁到2家OTT了。目前一直試著說服長輩退訂第四台，想轉換網飛，問其他人「還有哪個平台長輩看得比較習慣的？」
問題一出，多數網友建議別換，「長輩網飛母湯，看不習慣」、「老人家還是習慣第四台」、「第四台就是老人的娛樂」、「他們就是習慣按遙控器然後對著電視發呆傻笑而已」、「就是怕長輩無聊，反而覺得這錢不該省」、「這500多元根本超值，佔掉他們很多無聊的時間」、「五百可以讓兩位長輩都不煩你超值得」、「看長輩喜歡什麼啊」、「才500塊而已，你有缺這點小錢嗎？」
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