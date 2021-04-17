護理師到好市多買西瓜做出「驚人1舉動」3萬網友跪了：超強大

好市多商品眾多，又常推出優惠活動，總吸引大批民眾前往採購，也有人會在賣場買蔬果回家，日前有民眾遇到好心人士教如何挑選西瓜，這次有一名專業護理師挑戰刻西瓜，不到一天的時間就破萬人按讚，大家也猛誇「超級強大」、「被牙科護理師耽誤的雕刻家」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了照片，表示自己是一名專業牙科護理師，日前到好市多買大西瓜回來，突然興致來了挑戰刻西瓜，只見照片中牙齒相當逼真，她也表示「西瓜一體成型無拼接，只有最後一顆植牙處用的一公分牙籤」。

一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

她也特別說明「不要擔心浪費食物，西瓜全部吃完了一點都沒浪費，連西瓜皮都煮了排骨湯，真的非常美味」，最後他也開玩笑說「不會因為兩張照片讓我買不到西瓜了吧」。

照片至今已經破3萬人點讚，網友紛紛大讚「超級強大」、「果然人要有牙齒比較好看」、「根本真牙」、「被牙科護理師耽誤的雕刻家」、「牙齒比我還漂亮」、「好厲害，太有才了」。

一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

但也有覺得「突然不想吃西瓜了」、「真的會暫時不敢吃西瓜欸，想說要咬下去時，不是他的牙齒就是牙齦」、「突然沒胃口了，這樣應該有很多西瓜可以買」、「仔細看其實好可怕」、「我對西瓜開始有陰影了」。