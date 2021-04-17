快訊

拜登記者會中未提台灣 菅義偉：雙方有談到但細節不能說

顛覆想像！寵物機器人會說夢話耍任性 「弱雞」特色反成秒殺關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理師到好市多買西瓜做出「驚人1舉動」3萬網友跪了：超強大

聯合新聞網 / 綜合報導
西瓜示意圖。 圖／ingimage
西瓜示意圖。 圖／ingimage

好市多商品眾多，又常推出優惠活動，總吸引大批民眾前往採購，也有人會在賣場買蔬果回家，日前有民眾遇到好心人士教如何挑選西瓜，這次有一名專業護理師挑戰刻西瓜，不到一天的時間就破萬人按讚，大家也猛誇「超級強大」、「被牙科護理師耽誤的雕刻家」。

網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了照片，表示自己是一名專業牙科護理師，日前到好市多買大西瓜回來，突然興致來了挑戰刻西瓜，只見照片中牙齒相當逼真，她也表示「西瓜一體成型無拼接，只有最後一顆植牙處用的一公分牙籤」。

一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

她也特別說明「不要擔心浪費食物，西瓜全部吃完了一點都沒浪費，連西瓜皮都煮了排骨湯，真的非常美味」，最後他也開玩笑說「不會因為兩張照片讓我買不到西瓜了吧」。

照片至今已經破3萬人點讚，網友紛紛大讚「超級強大」、「果然人要有牙齒比較好看」、「根本真牙」、「被牙科護理師耽誤的雕刻家」、「牙齒比我還漂亮」、「好厲害，太有才了」。

一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
一名牙科護理師把西瓜刻成有牙齒的樣子，網友猛誇太強大了。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

但也有覺得「突然不想吃西瓜了」、「真的會暫時不敢吃西瓜欸，想說要咬下去時，不是他的牙齒就是牙齦」、「突然沒胃口了，這樣應該有很多西瓜可以買」、「仔細看其實好可怕」、「我對西瓜開始有陰影了」。

好市多

延伸閱讀

好市多挑西瓜2關鍵曝光 人妻一吃超驚艷引網友跪求秘訣

小孩逛好市多偷拿「1食物」放推車結帳 網友一看驚呼：很識貨

他逛好市多離開30秒「這東西」就被A走... 大媽1動作自打臉

好市多驚見「腳臭餅乾」 網推爆：配氣泡水讚啦

相關新聞

護理師到好市多買西瓜做出「驚人1舉動」3萬網友跪了：超強大

好市多商品眾多，又常推出優惠活動，總吸引大批民眾前往採購，也有人會在賣場買蔬果回家，日前有民眾遇到好心人士教如何挑選西瓜，這次有一名專業護理師挑戰刻西瓜，不到一天的時間就破萬人按讚，大家也大誇「超級強大」、「被牙科護理師耽誤的雕刻家」。

暖到想反給小費！ 客人「窩心備註」感動外送業：謝謝你重視

美食外送平台業日益興盛，但也傳出不少糾紛案例，尤其外送員的安全保障一直以來爭議不斷。不過，近日一名外送員分享，自己送完某筆訂單後，才發現收到來自客人的窩心備註，讓他相當感動；其他同業看了也紛紛直呼「都想給客人小費了」。

人行道圖案「爸爸換邊站」 有人感動有人嘲諷

台灣地狹人稠車又多，為了保障路人行走的安全，有些路段會劃設行人專用道，綠底白字加上圖示讓人一目了然。有網友日前走在路上，發現地上人行道「爸爸牽孩子」的圖案有變，他拍下照片並PO上臉書，許多人看了都直呼「有洋蔥」，但也有人諷刺台灣交通亂象。

喜宴雞湯上桌他吃肉被笑 「沒見過世面」 網揭真相：傻傻的

辦桌是台灣傳統宴客方式，每道菜餚既豐富又美味，有網友回憶起以前參加喜宴時，會吃著雞湯裡的雞肉，沒想到卻遭到友人的嘲笑「這種雞肉哪有人在吃的？」讓他當場紅了臉，他也好奇想問「辦桌雞湯的雞真的沒人在吃嗎？」

餐廳裡一見鍾情「妳好美！」 37歲男與62歲愛妻環島慶祝新婚

真愛總是可貴，而能夠超越年齡差距的愛情，在世上又是少之又少。最近日本有對網紅夫婦，就因為男女雙方相差高達25歲，成為網路上的熱門話題。

超商店員揭即期品的正確吃法！ 網讚嘆：根本花式吃報廢

台灣連鎖超商遍布，不少外食族會選擇購買微波食品解決一餐，倘若某些餐點保存期限將至，也會推出促銷價格吸引消費者購買，以免浪費。有店員分享，他將各項報廢餐點巧手擺盤成一道道精緻料理，讓網友忍不住讚嘆「根本就是被超商耽誤的廚師」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。