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好市多挑西瓜2關鍵曝光 人妻一吃超驚艷引網友跪求秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在好市多挑選西瓜時，遇到一位熱心的姐姐傳授挑選西瓜的秘訣，沒想到買回家後果然一吃驚豔，直呼「真的超級甜」。圖／擷取自臉書
有網友在好市多挑選西瓜時，遇到一位熱心的姐姐傳授挑選西瓜的秘訣，沒想到買回家後果然一吃驚豔，直呼「真的超級甜」。圖／擷取自臉書

一般從外型上看很難看出西瓜的甜度跟水度，到底該如何挑選才不會踩雷呢？有網友在好市多挑選西瓜時，遇到一位熱心的姐姐傳授挑選西瓜的秘訣，沒想到買回家後果然一吃驚豔，直呼「真的超級甜」，讓不少網友紛紛跪求秘訣。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，第一次到好市多購買西瓜，因為她跟先生都不太會挑，正在挑選時，有一位姐姐十分熱心的跟他們說哪幾顆可以買。

買好西瓜後，原PO回家一吃驚艷，真的超甜，而且脆度剛好非常好吃，她也十分感謝這位姐姐傳授挑選西瓜的秘訣，貼文一出，許多網友紛紛跪求挑選西瓜的秘訣，「請問那位姐姐的挑瓜秘訣是什麼？」、「求認識姐姐」、「跪求教學！」、「求認識姐姐幫挑西瓜...」。

原PO也分享，姐姐傳授挑西瓜祕訣有2關鍵，「蒂頭要綠的，拍起來是沉沉的聲音，大概這樣」，不過也有人表示拍西瓜也聽不出區別，「我都是跟著拍西瓜拍心酸的，因為聽不出來有什麼不同」，好心網友便解答，「之前看電視節目有水果店老闆教過，拍的聲音大致分成兩種，一種像是拍腦殼的聲音，一種類似拍肚皮的聲音，要買拍肚皮的聲音那個」。

好市多 臉書

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