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人行道圖案「爸爸換邊站」 有人感動有人嘲諷

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現人行道上面的圖案，舊版（左）和新版（右）大人的位置改變了。 圖／翻攝自「路上觀察學院」
有網友發現人行道上面的圖案，舊版（左）和新版（右）大人的位置改變了。 圖／翻攝自「路上觀察學院」

台灣地狹人稠車又多，為了保障路人行走的安全，有些路段會劃設行人專用道，綠底白字加上圖示讓人一目了然。有網友日前走在路上，發現地上人行道「爸爸牽孩子」的圖案有變，他拍下照片並PO上臉書，許多人看了都直呼「有洋蔥」，但也有人諷刺台灣交通亂象。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，地上劃設的人行道，上面「爸爸牽著孩子」的圖案雙方位置改變了，原本爸爸的位置在內側，孩子則在外側靠近車道，但新的圖示則是將兩人的位置對調，彷彿代表著爸爸守護著孩子，讓原PO看了心裡泛起一絲暖意，「爸爸總是會默默的換到靠近馬路的那側」。

照片引來上萬人按讚點擊，「有洋蔥」、「父愛」、「這圖這麼優我還不讚爆」、「爸爸的溫柔」、「我之前也有想反映為何孩子在外側」、「做為爸爸，這是一定要的」、「原本是大人在裡面，從新鋪過後變大人在外，這也算一種細心吧」、「居然有如此感人的文案」。

不過也有不少人對於台灣交通感到憂心，「如果人行道墊高或是加設實體分隔的護欄，無論爸爸走在外側或內側，小孩和爸爸都會安全許多」、「行人好可憐，沒有實體人行道可以走，而且還是新細明體」、「因為靠外面都是違停啊」、「你沒看他腳都斷了，這就是台灣交通的現況」、「站內側還是會被撞」、「請給我們真正的人行道」。

人行道

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