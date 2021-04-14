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日本人吃主食超愛配白飯？ 他分享配飯組合 網：試過就回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，日本主食會搭配白飯的多種組合，餃子配白飯、拉麵配白飯、大阪燒配白飯等等，令他不禁疑惑，「白飯現在到底是主食還是配菜」，引起不少網友討論。圖／ingimage
一名網友分享，日本主食會搭配白飯的多種組合，餃子配白飯、拉麵配白飯、大阪燒配白飯等等，令他不禁疑惑，「白飯現在到底是主食還是配菜」，引起不少網友討論。圖／ingimage

日本旅遊吃飯時會發現，飲食習慣會有文化差異，其中最讓外國人無法理解的就是「日本人吃主食都會搭配白飯」。一名網友分享，日本主食會搭配白飯的組合，餃子配白飯、拉麵配白飯、大阪燒配白飯等等，令他不禁疑惑，「白飯現在到底是主食還是配菜」，引起不少網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他認為日本人吃主食時都愛「配白飯」並分享主食配白飯的多種組合，最常見的就是餃子配白飯「算是初級，吃起來真的不錯」，其他還有拉麵配白飯、大阪燒配白飯、炒飯配白飯，令他不禁越來越疑惑，「越配越不可思議，白飯現在到底是主食還是配菜？」。

網友紛紛表示，「碳水化合物套餐」、「日本人食量都那麼大？」、「炒飯配白飯...無法理解」、「台灣就是白飯拌在一起，吃掉就覺得滿足了」、「大阪有炒麵定食給你參考，我自己是沒辦法接受啦」、「常常澱粉組合」。

有網友則認為，許多主食配白飯相當美味，「吃完火鍋最後也要加一碗白飯進去煮」、「拉麵剩下的湯加白飯很好吃阿」、「牛排也加白飯，爆好吃！」、「這就是人家懂吃的追求，味覺的層次感」、「拉麵是麵吃完後，再把飯倒進湯裡...變湯泡飯」、「我覺得是像淨空味覺的概念吧，而且日本炒麵的確下飯」、「餃子配白飯真的是好吃，試過就回不去了」。

不過，有網友認為日本白飯相當好吃，「日本的白飯真的好吃，沒辦法」、「日本的飯真的比較好吃，而且存在感很強XD」、「日本米真的好吃，去過日本很多次，從沒吃過雷的飯」、「日本白飯是真的好吃，這樣配的優點大概就是至少白飯不會雷」、「因為白飯太好吃，其他東西都只能當配菜，主從順序不要搞錯」。

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