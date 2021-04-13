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路人背包掛白盒子 不裝AirPods神秘用途曝光…網：第一次看到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友看到路上背包上掛了一個白色盒子。圖／取自《Dcard》
網友看到路上背包上掛了一個白色盒子。圖／取自《Dcard》

一名網友在路上看到路人背包上掛了一個神祕的白色盒子，目測材質像收納AirPods的耳機盒，外型又更大一些，對此她相當好奇卻百思不得其解，於是po網求助詢問，引起熱烈討論。

原po在網路論壇《Dcard》上發文表示，在馬路上看到路人包包掛著一個白白的小盒子，並附上圖片，「應該不是打火機，有點太大了而且沒有掀蓋的轉軸；以耳機盒來說太扁，眼鏡盒又太小」，她提到看到之後就一直絞盡腦汁在想裡面到底是什麼，「再想不到大概要茶不思、飯不想、夜不能寐，真的好想知道！」

原po對白色盒子相當好奇。圖／取自《Dcard》
原po對白色盒子相當好奇。圖／取自《Dcard》

貼文一出後，掀起網友紛紛猜測白色盒子的用途「乾洗手」、「菸盒嗎」、「行充嗎」、「香水」、「藍芽耳機」、「時空膠囊」……

隨後馬上就有神人解答真相，透露此物是用來收納「矽膠摺疊吸管的收納盒」，不少網友留言，「感謝妳PO了這篇文，我第一次看到這麼方便的東西」、「我有買這個欸，超好用！大力推薦愛咬吸管的人去買」、「長知識了！謝謝分享」、「好酷！害我也想買一個了」、「想知道這個好不好用，每次帶環保吸管都很大很佔空間」，也有人分享「這種吸管插吸管要戳滿大力，不好吸珍珠跟管身太軟不好攪拌有點困擾」、「如果是喝有芋泥這種比較ㄍㄡ~的料，可能真的會沒辦法攪拌」。

有神人解答真相，此物是用來「矽膠摺疊吸管的收納盒」。圖／取自購物網站
有神人解答真相，此物是用來「矽膠摺疊吸管的收納盒」。圖／取自購物網站

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