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深夜外送2杯手搖飲 女客人一句話讓他好暖心

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖，非當事人。聯合報系資料照
外送員示意圖，非當事人。聯合報系資料照

不論日曬雨淋，外送員為了拚生計努力接單，多少也會遇到讓人印象深刻的狀況。有位外送員PO文分享日前深夜送了兩杯飲料，過程中費了一點功夫才將飲料送交到女客人手上，沒想到對方一句話讓他聽了超暖心，貼文一出羨煞許多人

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前深夜11點多時，接了一單2杯手搖飲的訂單，不過客人的地址有點難找而且很暗，他花了一些時間好不容易找到位置，過程中還被狗吠。他告訴對方自己已經到了，過了一會一名女子像仙女一樣在黑暗中出現。

原PO將2杯飲料交給她，沒想到對方竟然說「有一杯是點給你的」，讓他聽了超感動，整個心情和精神也好了起來，開心的直呼「真的很謝謝這位好心的小姐姐」。

原PO的遭遇讓其他同行好羨慕，「我也想遇到小姐姐」、「哪來那麼多仙女？我都沒遇過」、「不可能！你什麼時候夢到的？」、「我不信，從來沒遇到過」、「哪來那麼多仙女？別說飲料了，連一塊錢都要找」、「有很多客人真的很好，我每天上線最少還會遇到兩個以上」。

不過也有人開玩笑的說「小心半夜遇到鬼」、「通常狗吠是因為看見不乾淨的東西」、「付的錢是台幣嗎？」、「在黑暗中，你確定不是阿姨？」、「傳說中的小倩」。

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