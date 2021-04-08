外帶小火鍋怕灑！ 店家這「貼心設計」令他好感度爆棚

不少民眾愛吃火鍋，香濃的湯底搭配上豐富的底料、蔬菜等，在冷冷的夜晚享用十分滿足。有網友分享，他外帶小火鍋當晚餐，打開享用時發現店家的「貼心設計」，令他衷心地表示「直接好感度上升」。

一名網友於《爆廢1公社》上發文表示，近日他在一家小火鍋店點了外帶，回家打開後才發現店家為了防止湯灑出來，淘汰了市面上常見的塑膠封蓋，改為利用「塑膠封膜」。對於店家便民的小巧思，原PO讚不絕口道「真心覺得優秀，直接好感度上升」。

文章發布後，有網友留言表示贊同，「衛生多了把關，也不怕被偷吃或加料」、「也太優秀了吧！我每次都變乾鍋（哈囉我的湯呢？）每次都成湯泡碗」、「哇，好棒喔！」、「這跟飲料原理一樣，好方便」。

但有網友認為「塑膠膜的耐熱效果恐有疑慮」，「塑化劑吃到飽」、「有點怕…聽說塑膠遇熱多少都會釋出塑化劑」，也有網友直言「塑膠遇熱會有塑化劑。原本的蓋子不是一樣塑膠的嗎？平平都是塑膠製品，封膜還比較實用」。也有網友提倡環保，「外帶都自備提鍋」、「我怕死，自備不銹鋼提鍋」、「我喜歡帶提鍋去裝」。