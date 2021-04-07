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他點外送飲料疑店家「用暗號罵髒話」！ 網笑：大驚小怪

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文表示自己點外送飲料卻被店家罵「三字髒話」，貼文引起網友熱議。Dcard
一名網友發文表示自己點外送飲料卻被店家罵「三字髒話」，貼文引起網友熱議。Dcard

近年網路外送平台興起，讓民眾可以在家動動手指，不須出門即可享用各式美食。近日一名網友發文爆料自己訂了外送手搖杯，卻懷疑被店家「罵三字髒話」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「晚上訂飲料被店家罵⋯」，他在文中貼出所點外送單據，沒想到單據上除了列出訂單品項，更被店家用紫色奇異筆寫上大大的「E04」，他無奈表示「我只是晚上想喝飲料，就被罵髒話了」。

原PO所謂被罵是因為E、0、4三個字母剛好對應著髒話「ㄍ」、「ㄢ」、「ˋ」的注音拼音。許多人都有打字太快忘記切換輸入法的經驗，而「E04」也因此成為網路世界髒話的通用語。

貼文一出許多從事外送員或飲料店店員的網友立刻看出端倪，「那個是編號啊，不是罵你的，他才不敢罵你吧，萬一你去客訴他才衰」、「你好，uber E04 uber E04 嗎，這邊4杯喔，謝謝。掰掰。uber單號5位數，外送夥伴取貨都喊末3碼」、「我們店是五碼都寫，而且只會給客人發票，小白單我們自己留著」、「你有買袋子我們跟你說謝謝都來不及了，哪敢罵你？」、「可不可員工在此，末三碼比較快，剛好是E04，上次還寫到487勒」。

外送員 Dcard

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