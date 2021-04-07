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友送沒看過的「神秘水果」 網解惑：好吃又營養

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文請教這是什麼「神秘水果」，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自Dcard
一名網友發文請教這是什麼「神秘水果」，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自Dcard

台灣盛產香甜水果，更因水果種類豐富多元而有「水果王國」的美名。近日一名網友發文請教貌似芭樂與釋迦混合體的「神秘水果」，貼文引出各方高手解答。

原PO在Dcard發文「這是什麼啊？」，他在文中說明友人送了一種沒看過的水果，並附上該水果的照片，圖中可見該水果綠皮白肉，外皮像是芭樂，果肉卻又像是釋迦，「大家都在猜這是什麼？ 有人知道嗎？」

貼文一出引起大票網友猜測討論，「鳳梨釋迦嗎？」、「像皮比較綠的黃金果」、「變種芭樂」、「芭樂釋迦」、「應該是香梨或鳳梨釋迦」、「芭樂蚵仔，我覺得中間很像蚵仔」、「我看第一眼猜棗子，然後！是蚵仔？」。

貼文也釣出內行高手解答，「綠皮牛奶果，我家有種，跟黃金果不一樣」、「應該是牛奶果哦，非常營養，價格也不便宜」、「牛奶果，放到皮皺皺的在吃真的會很甜很好吃」、「我今天也吃到，跟你的超像，但我是紫皮的。我也是上網搜尋老半天，以為是黃金果、恐龍蛋、無花果那類的⋯後來問了送我的長輩才曉得」、「應該是牛奶果，前幾天我舅舅也拔了幾顆給我，聽說是來自越南的水果」。

牛奶果原產於巴拿馬，被人類帶至熱帶美洲和西印度群島，中國大陸、越南、印尼及台灣目前都有人栽種。牛奶果有兩種顏色，紅紫色和綠色，果實蘋果狀，橫剖面有星狀的白色果肉從果心向外放射，故又名星蘋果。牛奶果營養豐富，切開食用時有奶白色汁液，所以被命名為牛奶果。

貼文釣出許多內行網友解答，更有網友分享自己吃的紫皮「牛奶果」。圖／取自Dcard
貼文釣出許多內行網友解答，更有網友分享自己吃的紫皮「牛奶果」。圖／取自Dcard

Dcard 越南

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