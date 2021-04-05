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00後小鮮肉入職被叫阿弟 90後女變姐姐感歎：明明同是2字頭

香港01 / 撰文：謝茜嘉
有網民指今日遇到公司一位男新人任職接待員，更是00後的少年，就連們也紛紛稱他做「阿弟」。（《未生》劇照）
有網民指今日遇到公司一位男新人任職接待員，更是00後的少年，就連們也紛紛稱他做「阿弟」。（《未生》劇照）

每間公司總有新同事入職，眼看身邊同事的年紀一年比一年小，連00後也不禁感嘆時光飛逝。有網民指今日遇到公司一位男新人任職接待員，對方是00後的小鮮肉，同事們也紛紛稱他做「阿弟」，本是90後的樓主即「想當年」，指自己也曾被同事說似中學生，甚至以「阿妹」稱呼，令她驚覺原來轉眼間已變成別人眼中的阿姐阿哥，「明明都仲係2字頭」。

有女網民近日於香港討論區撰文，表示近日公司有新入職的男同事，並在接待處工作，後來才得悉他是00後小鮮肉，不少同事也以「阿弟」稱呼。樓主大嘆光陰不復再，又指4至5年前當時也是20歲出頭，上班時也曾被當時的同事叫「阿妹」，甚至因為自己的童顏，令不少人以為她未成年，大讚她夠年輕。

不過時移世易，自從新同事的年紀越來越小，樓主感嘆自己不再是年少無知的新人，「而我地呢啲已經係X姐、X哥」。她概嘆：「明明都還是2字頭，但好像已經出了來工作很久，的世界好像逼著大家成長得很快地」。

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文章授權轉載自《香港01》

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