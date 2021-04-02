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大學生抱22年小被被卻像爛布 她曝：真身其實是「猛獸」

香港01 / 記者李納德／報導
網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片
網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片

小被被留住的是成長的味道，箇中感情旁人難以明白！台灣有網友最近分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據說是家人送的老虎被子，現在已完全看不出猛獸的原貌，怎看也像一堆碎布，還經常被她們拿來玩，更笑言同住時試過藏起同學的小被被，結果她真的會整天哀叫著要找回被被。貼文引出一眾小被被持有者，分享自己「育養」多年的各類型被被，每張都有自己的故事，很多都是嬰兒時期已伴隨成長，非常珍貴。

樓主在Dcard討論區發文，分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，「之前她的高中同學都不喜歡玩她的被被，可是我們都很愛拿起來亂甩哈哈哈哈哈」。這張小被被很有意義，本身是隻老虎樣子的被，是同學出生時家人送的，原本被子尾巴已經斷掉了，近期又被重新縫起來，「每天邊吸尾巴邊睡，我都懷疑裡面是一堆塵蟎」，又透露自己雖然沒有小被被，但有1個抱了15年的枕頭。

樓主同學的小被被怎看也像一堆被撕爛的碎布，完全看不出被上原來有隻老虎，但仍是物主的最愛。樓主曾把小被被藏起來，結果同學竟然整天在哀叫，想要回自己的小被被。樓主笑問到底有多少人沒有小被被會睡不著。

不少網友分享自己的小被被，笑言自己不抱住小被被真的會睡不著，「家人說以後會跟我陪葬」。

後來她的同學現身解釋，其實被子會破成這樣，是因為小時候爸爸會跟她搶被被，每次拉完破洞都愈來愈大，自己睡覺時又會不小心壓住拉破，就變成現在的樣子「但就算它破成這樣我還是非常愛它啦」。

小被被在一些人眼中有神聖地位，敢亂碰就連伴侶都會生氣，早前亦有台男發文，稱與女友打鬧時不慎撕爛她心愛的小被被，即使他即時道歉及幫手縫補，但仍被自幼學散打及拳擊的女友毒打，導致4條肋骨斷裂，當時引起熱議。有心理專家解釋，如舊物陪伴物主成長，或會產生不能取代的感情及安全感，一旦遺失或損壞，感受猶如失去至親。

網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片
網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片
網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片
網友分享大學同學珍藏了22年的「老被被」，據稱原本是老虎被子。圖／Dcard圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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