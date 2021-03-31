櫃姐女友轉職精油按摩月入13萬 他提質疑引兩方論戰

近年來台灣物價、房價高漲，不少民眾賺錢打拚只為了圓「買房夢」，也越來越多人斜槓創業、開闢新的職業道路。有網友分享，女友原為彩妝櫃姐，今年初決定創業開創個人工作室，服務項目為「精油按摩」，目前月入超過10萬元，這卻令身為男友的他十分擔憂，引起網友熱議。

一名網友於《靠北女友my girl》上發文分享，女友於年初轉職，原為彩妝櫃姐，月收為40K至50K，因覺收入太低而決定創業，項目為「精油舒壓按摩」。原PO同時也強調，女友是做「純的」，收費一小時1600元，月收約為80K至130K，女友也表示為了能夠存錢買房，打算做三、四年，對此原PO有些許擔憂，「每天上班都會替她擔心出意外」。最後也請教網友們，「我又不能阻止她，該怎麼讓自己安心？」

有網友認為這樣的收入恐有疑慮，「我朋友早期做純油壓…收入沒這麼可觀」、「你女友一小時就1600，不太可能吧」、「看價格，不是很純哦」、「我是不信1600一小時純的啦，除非在裝潢很好的五星級店面，個人工作室1600，呵呵」。

但也有網友提出不同見解，「很多按摩只接女客」、「看來應該是當櫃姐的時候，累積的客源」、「應該都是只收女客人，還好吧」、「全職月收這樣一定純啦，是在擔心什麼」、「單純做女客的spa很多、不要想太多」。