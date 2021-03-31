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買了「生」乳卻遲遲不喝！ 原因曝光網笑翻：這是人才

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好友買了生乳卻遲遲不敢拆封飲用。示意圖／Ingimage
原PO好友買了生乳卻遲遲不敢拆封飲用。示意圖／Ingimage

牛奶富含大量的鈣，為構成骨骼、肌肉的重要成分，且可補充人體必須的多種營養成分。有網友分享，與朋友一同買了「生乳」回家享用，但對方卻遲遲未拆封飲用，原因曝光令她笑稱「怎麼這麼天兵」。

一名網友於《爆怨2公社》上發文分享，她與朋友一同於賣場購入了保久乳，但好友卻遲遲未拆封飲用，令她忍不住提出疑惑「為什麼牛奶都還沒有喝？」，然而朋友卻表示「因為電鍋壞了、又沒有瓦斯爐煮」，這讓原PO聽了一頭霧水，進一步詢問原因，結果朋友竟說「它不是生的嗎？」，對此原PO相當無言。

原來，是因牛奶瓶身的外包裝標註了「100%生乳」的標示，意外導致原PO朋友誤以為「生的要煮熟才能喝」，最後原PO仍貼心的向其解釋「直接喝就好，不用煮」，並將這起趣事分享上網。

網友們紛紛KUSO表示，「那他不能吃生魚片了」、「所以生吐司應該也要先處理一下⋯要不然會活起來囉」、「你快叫他買生乳捲」、「強者您朋友無誤」、「生乳原來要煮…長知識了」、「好好珍惜這人才」、「拜託誰跟他好好解釋百分百生乳的意思」。

也有內行網友補充，「在牧場擠出來的新鮮牛乳就叫『生乳』，經過殺菌程序以後會變『鮮乳』」、「『保久乳』是利用高壓或高溫方式將鮮乳、生乳完全滅菌後包裝」。

好友買了生乳卻遲遲不敢喝，原因曝光令原PO笑稱「太天兵！」圖擷自爆怨2公社
好友買了生乳卻遲遲不敢喝，原因曝光令原PO笑稱「太天兵！」圖擷自爆怨2公社

爆怨公社

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