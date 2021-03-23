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熱炒店喝哪款飲料最讚？ 饕客點名：想都不用想就是它了
不少上班族下班後總愛到熱炒店與朋友、同事們聚餐小酌，暢談舒解一天的工作壓力，熱炒店裡愉快的聊天氣氛更是深受顧客喜愛。日前，就有一名網友好奇「火鍋熱炒店的2大飲料怎麼選？」貼文曝光後引起網友討論，但網友們卻一面倒提議喝另一種「跟熱炒更搭的飲料」。
一名網友在PTT八卦板發文表示，不管去吃石頭火鍋或百元熱炒、海產店，冰箱一定會有「2大飲料」屹立不搖放在那邊，「第1個是愛之味麥仔茶，每次講這6字，還會有聲音在耳裡；第2個就是開喜烏龍茶，經典之作必是那位開喜婆婆」，這時原PO便好奇問到，「如果只能選一種喝，你各位會選愛之味麥仔茶，還是開喜烏龍茶？」
沒想到文章曝光後，網友們紛紛給出另一個答案，「蘋果西打」、「除了頻果西打，其他全部都應該丟掉」、「一定是蘋果西打啊！」、「不用想，我先選蘋果西打」。
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