外送員取餐「喊這句」老闆娘一聽暴怒！網揭關鍵：難怪會生氣

近年來美食外送平台崛起，不少人紛紛投入外送員的行列。然而，一名男網友PO文表示，日前外送取餐時，叫了老闆娘一聲「阿姨」，沒想到卻被兇，讓他感到相當疑惑，因此上網求解。

該名外送員在臉書社團「外送員的奇聞軼事」發文表示，自己的年紀3開頭，所以只要目測外型40歲或50歲的，他一律都會叫阿姨，結果前幾日去取餐時，竟然被老闆娘兇了。

原PO提到，老闆娘很兇地表示「你剛剛叫我什麼？你叫我什麼？你再給我說一次」，他趕緊改口說「姐姐，抱歉」，這時老闆娘說「這樣才對」，讓原PO不禁上網問道「女生看起來超過40歲的，應該都是阿姨吧？為什麼要瞬間爆怒呢？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「你該慶幸你能活著走出店面」、「你一點都不了解女人」、「嘴巴不甜，難怪人家會生氣」、「不管幾歲都不能叫阿姨」、「叫小姐或美女就好」、「比較熟的叫姐姐，不熟的叫老闆娘」、「阿姨跟大姐聽起來都顧人怨，女性請稱呼妹妹、姐姐、小姐」。