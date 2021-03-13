好市多買「料理干貝」竟發現小海星 網大讚：根本賺到

知名美式賣場好市多（Costco）是不少人採買的好所在，不僅商品多樣、價格實惠，更會不時推出限定商品造成搶購熱潮。對此，日前就有一名女網友在臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中PO文分享，近日她到好市多買了一包「料理干貝」，沒想到當她蒸好後，竟然看到干貝的背後黏了一顆小海星，於是他就將影片PO上網引來網友關注，並大讚「根本賺到！」

原PO在文中提到，她將在好市多買的干貝料理好後，正準備夾起來吃下肚時，赫然發現干貝的背後黏了一顆小海星。從照片中可看出，海星就這樣直接黏在干貝的左下角，而且看起來完好無缺。

原PO表示，自己一直以來都很喜歡吃這款干貝，但咬到沙沙口感或硬物的機率滿高的，因此希望能提供給網友斟酌。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「真的是海味十足」、「加料不加價」、「買一送一欸」、「這樣可以補充鈣質」、「希望下次會黏到珍珠」、「放在開放式冷凍區的干貝，就完全不會有沙」、「聽說用牙刷刷洗，沙子就會掉了」、「多了一個禮物的感覺」、「黏了一顆小行星」、「中了無敵幸運星」、「根本賺到，野生海星不便宜欸」。