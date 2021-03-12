怕隔離無聊！她備「14天份A片」寵男友招連發 網笑歪：求續集

許多台灣留學生迫於疫情關係而返國，回國後先接受14天的隔離安排才能與家人團聚，日前就有一名在德國留學的男網友分享久沒見面的女友替他安排這趟奇葩的隔離之旅，女友聽他隨口一句「想喝鮮奶茶」竟然就一口氣買了14杯飲料放在冰箱裡，更準備14天份的A片清單給他，連續好幾波寵男友行為讓網友哭笑不得，紛紛直呼「太幸福了吧！」

一名男網友到德國讀大學，最近迫於疫情關係回國，也終於能再見到自從高中畢業後就分隔兩地的女友，日前他在Dcard發文表示，他回國後接受14天的居家隔離，女友就幫他安排入住她的套房。

原PO分享到，由於女友怕他隔離期間悶得發慌，居然幫他準備「高中數學考卷」無聊可以拿來寫，嫌數學考卷不夠讓人頭痛，又再準備數獨讓原PO動腦。除此之外，居然還有模擬國小學生練習寫字的「愛的練習簿」，上頭5字「我愛女友貼心」讓原PO抄滿整整11遍，原PO也默默透露，「你們可以猜到了～沒錯！我女友的職業是老師...」。

不過，最誇張的是，原PO在上飛機前隨口說了一句「好想念鮮奶茶」，順帶抱怨德國的手搖飲料沒有台灣好喝，沒想到原PO一打開套房內的冰箱竟然就塞滿「14杯鮮奶茶」，讓原PO傻楞在原地，雖然很感謝女友的愛，但也忍不住笑回「這會不會太多啊，喝完這些14天後記得幫我叫救護車」。

女友的貼心之舉不止如此，竟還準備了「14天份的A片清單」，讓原PO不禁大笑表示，漫長的14天，不知道這房間還有什麼鬼東西，「隔離第1天，強烈懷疑是否可以撐完14天」。

原PO的超狂隔離待遇曝光後引起網友熱議，紛紛留言「14天的A片未免太貼心了吧，笑死」、「這個準備飲料的方式，確定是女友不是阿嬤嗎？」、「好奇作業沒寫的話，隔離結束會得到什麼懲罰嗎？」、「羨慕！對女友好一點啊」、「我只想問飲料這樣會不會放太久」、「快笑死了，14天A片真的很奇葩，拜託繼續出續集，好想看你女友還會出什麼招」。