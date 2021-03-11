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她巧手擀出獨特雙色水餃 網讚酷似「翠玉小白菜」！

聯合新聞網 / 綜合報導
精緻小巧的翠玉白菜水餃，令網友直呼好漂亮！圖擷自廚藝公社
精緻小巧的翠玉白菜水餃，令網友直呼好漂亮！圖擷自廚藝公社

許多人會將常見的食材結合創意，製作成不一樣的藝術料理，增添風趣。有網友分享，她利用白色、菠菜泥麵糰，擀出獨特的雙色水餃皮，照片曝光後，令網友們紛紛大讚「好漂亮」。

一名網友於《廚藝公社》上發文分享，她原想將普通的水餃包成一棵棵的翠玉白菜，內餡則是選擇了盛產的高麗菜和胡蘿蔔，並與羊絞肉、薑末、鹽等調味料一同拌勻，包裹進使用白色麵糰與菠菜泥麵糰製成的餃子皮裡。只見原PO貼出來的照片，圖中一顆顆飽滿圓潤的水餃，就像剛要萌芽的小白菜一般，但原PO仍謙虛道「需再接再厲，雖然形狀不夠漂亮，還好餡料好吃」。

文章發布後，網友紛紛大讚巧手，「管他好不好吃，這也太美了吧！」、「羊肉餡好特別，沒吃過」、「外皮很漂亮，好奇羊肉餡的味道」、「很漂亮，覺得很成功阿」、「身為餃子控的我，一看就感覺好好吃。自己包的最好吃，想吃多少餡料就包多少，想吃多大顆就包多大顆」、「這怎麽讓人捨得吃下去，每一顆都好可愛」、「這就像翠玉小白菜一樣！」

原PO利用白麵糰、菠菜泥麵糰製作而成的翠玉白菜水餃。圖擷自廚藝公社
原PO利用白麵糰、菠菜泥麵糰製作而成的翠玉白菜水餃。圖擷自廚藝公社

翠玉白菜 高麗菜

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