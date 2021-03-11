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馬力歐賽道？一路口擠「12個紅綠燈」 外地人愣：竹北奇觀欸

聯合新聞網 / 綜合報導
竹北一條路口讓駕駛人頭昏眼花，因為這裡一次擠了12個紅綠燈。 圖擷自《路上觀察學院》
竹北一條路口讓駕駛人頭昏眼花，因為這裡一次擠了12個紅綠燈。 圖擷自《路上觀察學院》

竹北一條路口讓駕駛人頭昏眼花，因為這裡一口氣擠了12個紅綠燈、13面交通號誌牌，讓外地人看傻。

一名網友近日在臉書《路上觀察學院》貼出這張照片，地點位在新竹縣竹北市中華路及興隆路口，可以看到畫面中，一個路口共有12個紅綠燈，還有13面交通號誌牌，讓人看得眼花撩亂。原PO也笑說「這路口有複雜到需要10個紅綠燈嗎？」

文章曝光後，有網友笑說，「竹北奇觀欸，我要去朝聖一下」、「馬力歐賽車」、「十個紅燈，各自表述」、「我直接一秒認出是竹北」、「應該是賽道起跑點」。

也有在地人現身指出，「這路口常常有車禍翻車，沒有辦法」、「只能說，這個路口什麼事都發生過」；還有留言指出，這樣的現象其實在國外比較常見，「駕駛人只要專心看自己車道的燈，不用被其他車道什麼左轉燈右轉燈混淆」。

新竹 車道

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