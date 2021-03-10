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手搖飲50嵐為何歷久不衰？ 網點一關鍵：有夠佛心

聯合新聞網 / 綜合報導
50嵐在台擁有上百家分店，是多數網友心中的超佛手搖飲料店。圖／聯合報系資料照
50嵐在台擁有上百家分店，是多數網友心中的超佛手搖飲料店。圖／聯合報系資料照

手搖飲料店滿街都是，雖然選擇愈來愈多，但消費者想要找到價格便宜的品牌似乎愈來愈有難度。一名網友就認為幾年前的50嵐雖然價格昂貴，但如今卻相對便宜了，讓他忍不住發文討論，文章曝光後也引起大批網友加入留言。

原PO在PTT八卦版發文表示，好幾年前，大家喜愛的飲料店不外乎是大苑子、50嵐、85度C和清心幾家飲料店，但在當時以珍珠奶茶來說，50嵐一杯賣將近60元，是最貴的一家。不過，原PO認為，現在隨便一家巷口飲料店都60元起跳，份量也沒有50嵐多，「曾幾何時，50嵐從市場最貴，變成價格還算便宜的？」

貼文一出，立刻引起網友討論，認為價格還是主因，「50嵐真的讚，以前覺得貴，現在真的佛」、「50嵐現在變得算是平價」、「現在口味一樣好喝，記得也漲過一次5元而已」、「飲料界清流，好喝又不貴」。

還有網友點出50嵐的優勢，「50嵐用很多台灣在地材料」、「品質穩定」、「50嵐紅茶拿鐵的鮮奶就佔一半真的超佛，又好喝！」、「料多、品質很穩、全台價格也很穩」、「能活下去才是真的，現在飲料品牌只能紅幾年就消失了」、「真的跟麥當勞一樣」。

不過，也有網友跳出來反駁，「明明COCO才是最便宜」、「圓稼也有漲不過還是最便宜」、「清心也還可以，細水長流的好店」、「清心出乎意料長久」、「要喝酸的選COCO、綠茶就要選可不可」、「麻古要看品項，純茶還是比50嵐便宜」。

PTT 手搖飲料

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