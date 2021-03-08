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台灣鳳梨貴2倍還是賣光 日網曝「掃貨現況」大讚：超厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣鳳梨在日本超市被搶購一空。圖／取自臉書
台灣鳳梨在日本超市被搶購一空。圖／取自臉書

大陸上月宣布3月起禁止台灣鳳梨進口，重挫我國果農生計，除國人紛紛發起挺果農活動外，連日本也有不少民眾支持認購台灣鳳梨。有日本網友在臉書貼出照片，只見台灣鳳梨雖比隔壁架上的菲律賓鳳梨貴了兩倍，卻仍是被搶購一空。

一名網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」貼出一張照片，照片地點為日本某超市，架上有兩種鳳梨，一種為菲律賓產鳳梨，價格為299日幣(約新台幣77元)，另一種則為台灣鳳梨，價格為599日幣(約新台幣155元)，想不到雖然台灣鳳梨價格是菲律賓鳳梨的2倍，架上鳳梨卻依然被搶空一空，反而是菲律賓產鳳梨仍有多顆未賣出。

該網友表示，「台灣鳳梨被搶購一空，真的超級厲害」，他更直言，「日本人挺台灣人，台灣鳳梨如果賣900到1000日幣(約新台幣230~260元)，他也會想要買」。他也在留言區表示，「我們日本人喜愛實實在在老實人的台灣人民，不喜歡大陸欺負台灣人」。

其他網友則紛紛在留言區獻上感謝，留言「感謝日本人們支持台灣鳳梨」、「感謝日本朋友們贊助，太感動了」、「日台友好」、「識貨！知道比較品質」、「一分錢一分貨，台灣水果確實品質好，感謝日本朋友的支持，日本蘋果也是一級棒」。

鳳梨 日本

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