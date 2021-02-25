孫女傳「長輩圖」道晚安讓嬤秒變臉嗆封鎖 真相曝光網全笑翻

通訊軟體使用方便，還可用圖片、照片傳遞心情，是許多人溝通愛用的工具，不少長輩也愛用，甚至發展出極具特色的「長輩圖」。不過也有長輩看圖不喜，有一名孫女傳了張晚安圖，竟被阿嬤罵「呆子」，還嗆聲「我要封鎖你一個晚上」，逗趣對話讓網友們看得哈哈大笑，直呼「好可愛」。

一名女網友在臉書社團貼出與阿嬤的對話，說她與阿嬤講電話時，阿嬤提到想收到漂亮的祝福圖，貼心的孫女便轉傳其他長輩傳的晚安問候圖給阿嬤，沒想到阿嬤直接不爽嗆「別傳這種圖，我會封鎖你的」、「這是老人家或長輩在傳的」。

原PO傻眼問「你不就是我長輩嗎」，並提到阿嬤已經76歲了（後更正為80歲），但阿嬤仍表示「不許你把我講成這樣，我要封鎖你一晚上」，不過2分鐘後疑似找不到封鎖功能，又問「要如何封鎖人」，孫女只好無奈回覆「沒事，我來封鎖就好」。但她也疑惑長輩不是就愛長輩圖嗎？而且她才第一次傳圖就要被封鎖，更透露不只阿嬤，連媽媽也會封鎖她的LINE和臉書，嫌她太吵。

這對「嬤孫」活潑逗趣的對話讓網友直接笑噴，直說阿嬤用詞完全不像上了年紀的長輩，「好可愛的阿嬤喔」、「心態也太年輕了吧！好可愛」、「這對話太令人噴飯了」、「阿嬤太前衛」、「阿嬤居然懂封鎖兩字」、「人家他還年輕拉，不許你胡說」、「76歲這樣打字有夠狂」、「好可愛哦，完全沒有76歲的感覺」。

有網友告訴原PO她誤會「漂亮祝福圖」的意思了，「她說漂亮的圖應該是賴貼圖啦，比如『愛妳喔』之類的」、「阿嬤要的是可愛貼圖啦！不是這種問安長輩圖啦」。也有人提醒原PO「封鎖只有一晚，記得要打開」，原PO也回應「已經打開了」，並提到阿嬤真的很跟得上潮流，不只會玩宮廷手遊，還跟孫子學打傳說對決之類的戰鬥型手遊。