外送到2樓 他進電梯瞬間傻住！網驚：開眼界了

近年外送平台崛起，只要動動手指訂餐，美食就能送上門，而懶人商機也創造不少就業機會。不過日前一名外送員PO文分享，準備搭電梯到2樓送餐時，電梯門一開，眼前的景象讓他當場愣住，引發網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出一張照片，並表示自己要外送餐點到2樓，「原以為只是按鈕裝錯位置了，結果那真的是7樓的按鈕」。

只見照片中，電梯2樓和7樓的按鈕位置十分詭異，原PO以為只是裝錯位置，便按了7的按紐，沒想到電梯門一開，真的來到了7樓，讓他哭笑不得。

文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「整人電梯」、「開眼界了」、「好特別的設計啊」、「調皮的電梯」、「讓2樓的人多爬樓梯，蠻妙的設計」、「可能7樓住的是行動依靠輪椅的朋友」。