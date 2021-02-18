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大張刮刮樂用銅板刮手超痠 他自備這「神器」笑翻一票人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買了一張1000元面額的刮刮樂，還自備菜瓜布當刮板，讓其他人看了都笑翻。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名網友買了一張1000元面額的刮刮樂，還自備菜瓜布當刮板，讓其他人看了都笑翻。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

每到春節，玩刮刮樂已成為全民運動，許多人都想試試手氣，看能不能一夜致富，而彩券行都會提供刮板等工具讓客人使用，也有民眾會拿硬幣當幸運物來用，就有一名網友在臉書「爆廢1公社」PO出他自備的刮刮樂工具，還強調使用之前要先過爐，讓其他人看了全都笑翻。

這名網友昨（17）日到彩券行買了一張1000元的刮刮樂彩券，因為大張的都得刮很久，有了前車之鑑後，他竟然自備「菜瓜布」當刮板，還笑稱說「現在知道去刮刮樂要自備器具 ，不然大張整本用銅板刮到手好痠，差點脫臼」。

貼文一出有鄉民質疑拿菜瓜布當刮板會比較順嗎？原PO拍胸脯保證地說「很好刮啊，我剛剛實際測試啊，有什麼好騙的」，他還建議刮之前要先把菜瓜布拿去過爐，祈求有好運氣。

其他網友們也議論紛紛「真假，下次來試試看」、「職業的請自備砂輪機」、「花錢找罪受的概念」、「我都拿菜刀去」、「其實最快的方法就是像古人這樣火烤，省得刮！不信你可試試」；還有人建議原PO「刮出QR碼，用APP掃一下就知道了」、「刮QR碼，直接下載APP掃描比較快，都不用刮」、「直接刮條碼出來給店員刷就好」，讓原PO吐槽說「不懂刮刮的樂趣啦」。

爆廢公社 刮刮樂

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