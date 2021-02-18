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動手做金魚蝦餃！成品讓女兒害怕 網嚇壞：不敢吃下肚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友製作的異形水餃，嚇壞年幼的女兒。圖擷自facebook
網友製作的異形水餃，嚇壞年幼的女兒。圖擷自facebook

先前有網友利用簡單食材製作「金魚蝦餃」，逼真造型和細膩配色，掀起眾人一陣熱議，連國外網友也嘖嘖稱奇。日前有主婦趁著過年連假動手挑戰金魚蝦餃，沒想到成品讓人看了毛骨悚然，甚至還嚇壞年幼的女兒。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文寫道，「我跟朋友分享他們一直鼓勵我PO文，說我好棒包得很像，我包的是異形水餃，女兒一直說牠的頭好可怕，是不是看著你發寒了呢」，只見麵皮因為蒸過全縮在一起，外型變得歪七扭八，完全看不出是金魚蝦餃。

照片在網上曝光，千名網友笑瘋直呼，「媽媽真的太可怕了」、「用過的棉條？」、「血淋淋餃子」、「感覺被輻射污染異變的」、「好可怕，從此會有陰影」、「崩壞中，我不敢吃下去」。

此外，有網友曾在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享金魚蝦餃的製作過程，材料需準備蝦仁、豬絞肉、芹菜、荸薺、澄粉、低筋麵粉、豬油，成品彷彿像真的金魚一樣，讓人忍不得吃下肚。

網友製作逼真的金魚蝦餃，成品美到讓人忍不得吃下肚。圖擷自facebook
網友製作逼真的金魚蝦餃，成品美到讓人忍不得吃下肚。圖擷自facebook

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