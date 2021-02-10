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滑溜雞蛋敲開竟成「果凍蛋」 罪魁禍首竟是這原因！

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人在煮泡麵時會加入一顆雞蛋。圖／Ingimage
許多人在煮泡麵時會加入一顆雞蛋。圖／Ingimage

泡麵除了便利性高，包裝小也利於旅遊攜帶，此外吃法也十分多樣，因此深受民眾喜愛。有網友分享，他煮了一碗熱呼呼的泡麵，並加上一顆蛋增添風味，不料敲開後，卻跑出了一顆「果凍蛋」，令他嘖嘖稱奇。

一名網友於《Dcard》上貼出一張照片，原來他中午煮泡麵時，原想加一顆雞蛋佐以熱呼呼的泡麵享用，不料當他拿出冰箱冷藏的雞蛋時，發現蛋殼上有一條細長的裂痕，而後敲開後卻驚見本應滑溜的雞蛋，成為了一顆晶瑩剔透的「果凍蛋」，令他忍不住好奇問道「到底為什麼會變這樣？」

原PO敲開雞蛋後，驚見一顆「果凍蛋」。圖擷自Dcard
原PO敲開雞蛋後，驚見一顆「果凍蛋」。圖擷自Dcard

有內行網友跳出解答，直指「冷藏溫度太低」為主因，「不管是大冰箱還是小冰箱，除了冷凍會結凍外，冷藏溫度過低、位置太隱密也會結凍。當冷凍蛋放回室溫，還是可以回到原本的樣子」、「冷藏太冷，結凍了吧」、「正常現象。我冰箱太凍，常常這樣」、「這是結冰！我也有過這樣的經驗」、「怎麼覺得冷凍蛋有點療癒、可愛」。

有網友分享經驗，「我的蛋蛋也是離冷凍庫太近」、「冷藏太冷了，曾經發生同樣事情的我…」，同時也有網友好奇道「這樣的蛋吃起來味道如何？」，對此原PO也回覆「放電鍋加熱後是非常正常的雞蛋，當然最後也有吃完」。

有網友分享自身慘痛經驗。圖擷自Dcard
有網友分享自身慘痛經驗。圖擷自Dcard

雞蛋 泡麵 冰箱 Dcard

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