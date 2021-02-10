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電器紙箱「神秘人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

聯合新聞網 / 綜合報導
電器紙箱出現的「神秘人像圖」，代表機器正面。圖擷自facebook
電器紙箱出現的「神秘人像圖」，代表機器正面。圖擷自facebook

你是否注意過紙箱上的標誌圖案？近日有網友發現電器紙箱印有「神秘人像圖」，他左思右想都無法理解其中含意，因此將照片分享至網上，釣出內行人留言解答。

原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片，只見電器紙箱印有節能、環保標章，以及「不可顛倒橫置以免機體受損」的提醒標語，怪的是標語下出現微笑的人像圖，讓人看了一頭霧水，原PO為了得到解答，因而發文求助「想請教大家，電器紙箱上這個人像圖，是有什麼作用嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言猜測，同時有不少人表示初次見到此圖案，「到府服務？」、「插頭嗎？」、「我也想知道答案」、「第一次看到以前都沒特別注意，想知道答案」。

對此，專業網友解答，「機器正面！日本包裹也有企鵝正面圖案表示正面+天地無用（不可倒放意思）」、「提醒此面是商品正面，小心碰撞」、「機器的正面，代表拆封時可能要注意或是搬運時要留意」、「應呼應此標誌上頭的標語，商品不能倒放」。

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