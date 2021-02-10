手指不沾屑！逛賣場見「洋芋片夾」 網一看拒用：這樣不過癮

香脆洋芋片廣受大小朋友喜愛，常常讓人一口接一口停不下來，然而對某些人來說，吃洋芋片最怕手指沾滿屑碎，就有廠商看準商機特別推出「洋芋片夾」，實體物在網上曝光，掀起眾人一陣熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，逛賣場發現餅乾大廠推出「洋芋片夾」，專門用來伸進袋子裡夾取洋芋片，民眾可以不用擔心手油膩，包裝上寫著「適合放假連洗手都懶的你」，新奇商品另她大開眼界，不過原PO透露還是喜歡用手拿，這樣吃比較快樂，同時好奇詢問「吃洋芋片大家會用夾子夾嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「居然有這個！我要去買」、「我都用筷子夾，不過這滿方便的」、「疫情期間減少以手就口，還不錯」、「好酷，想試用看看」、「我都用筷子或大湯匙，看來我不孤單」、「我還以為是隱形眼睛的夾子」、「適合懶人卻需要洗夾子，還是用免洗筷方便」。

此外，也有人強調吃洋芋片就是要用手拿才過癮，「堅持用手指拿到最後」、「就是要舔手指啊！」、「這樣就不美味了，還是要用手拿」、「不能接受，洋芋片的精華就是吃完要舔手」。