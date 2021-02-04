日航空飲用水「1杯1元」賠本拋售 網友心疼：想搭飛機了

受到新冠肺炎疫情影響，國際間的觀光活動幾乎停止，讓飛機航班的需求量大減，連帶影響相關產業。最近日本就有網友發現，因為航班大幅縮水的關係，就連飛機上所使用的飲用水，都開始出現在一般通路販售。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「格安事態宣言™」日前在網上分享照片，表示他在名古屋的一般折扣商店裡，看到本來作為國際航班的杯水「盛田 越前の自然水」，此時卻堆了好幾箱在低價促銷，且一杯只賣日幣5塊錢（相當於新台幣1.33元）。

報導訪問杯水的製造業者，對方表示自從2020年4月，日本宣布「緊急事態宣言」以來，這些主要提供國際線的食品銷量便大幅滑落。雖然苦撐至今，但保存期限已經近在眼前，再下去也只會放到丟掉，乾脆拿出來賠本拋售，希望顧客們能夠捧場。

而看到過去坐飛機時熟悉的品牌，也讓網友紛紛表示「超級想要」、「印象中之前看到過，果然真的拿出來賣了」、「太便宜了吧」、「好奇原價是多少」、「好想吃飛機餐喔…應該說好想坐飛機喔」、「經濟停止的餘波具現化了」、「上架的人事費、上架空間費用、結帳人員的費用，我看直接丟掉都還比較省」。