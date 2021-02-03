阿嬤聽醫生話天天買「高鐵便當」 真相曝光笑噴7千人

各國民眾乘搭手扶梯的習慣多有社會共識，然而在日本，不同地區卻有不同的站法，傳統上東京靠左邊站，大阪則靠右邊站，甚至有些地區左右中都有人站。基於安全考慮，鐵路公司都呼籲乘客切勿在手扶梯上行走。近日，有網友在神戶「新開地站」內發現新的手扶梯廣告，以一對母女的爆笑對話來提高乘客對手扶梯的安全意識，希望糾止以往「靠邊站」的壞習慣。

2021-02-02 09:57