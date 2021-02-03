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阿嬤聽醫生話天天買「高鐵便當」 真相曝光笑噴7千人

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友表示由於阿嬤經常貧血，於是聽醫生建議天天買「高鐵」便當回家吃，貼文曝光後笑翻近7千名網友。圖擷自爆廢1公社
男網友表示由於阿嬤經常貧血，於是聽醫生建議天天買「高鐵」便當回家吃，貼文曝光後笑翻近7千名網友。圖擷自爆廢1公社

與長者溝通時，經常因為諧音而鬧出笑話，日前就有一名男網友發文表示，由於阿嬤經常貧血，醫生就建議她多補充富含「鐵」質的高鐵食物，豈料阿嬤竟會錯意，從此天天跑到車站買「高鐵便當」，貼文逗樂千名網友，有網友就笑回「難怪高鐵便當很搶手」。

男網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，由於阿嬤經常貧血、頭暈，醫生就建議她多吃『高鐵』的食物，怎知阿嬤居然會錯意，從此天天跑到車站買『高鐵便當』，這讓許多網友看了全笑翻，引來近7千名網友按讚留言。

貼文曝光後，許多網友都忍不住笑回，「醫生可能有跟高鐵公司合作」、「有處方箋的話，可以打八折～」、「哥～請問一下『低鈉』便當那裡買得到啊？」、「如果醫生說要吃高鈣高鐵的，她就要買『九次』（台語音同『高鈣』）」、「高鐵便當很搶手捏，我每次去都說賣完了，原來是被阿嬤買去治病了」。

爆廢公社 高鐵 台語

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