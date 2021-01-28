女巧手將水果變成「偽壽司」 網讚嘆直呼超可愛！

月底將至且即將過年，許多民眾會減少開銷、開源節流，將一年的辛勤成果收好，以準備度過新年。就有網友突發奇想，將平常愛吃的水果製成「月底版握壽司」，網路發文分享後引起網友熱烈討論。

一名網友於社團《全聯消費經驗老實說》上發文分享，月底將至且鄰近過年，許多人會排除必要開銷、節省花費，原PO同時分享了一張「月底版握壽司」的圖片，只見蘋果經過不同的切法及巧手雕刻下，成了「鮮蝦」及「鮭魚」的造型握壽司。原PO為求逼真，除了以果肉當作米飯，又將果肉切成薄片仿作「薑片」，並放置在黑色圓盤上，擬真程度令網友嘖嘖稱奇。

網友紛紛留言稱讚表示，「沒注意看，還真以為是壽司，哈哈」、「太可愛了，巧奪天工啊！」、「偽壽司，好可愛」、「蘋果你再給我裝」、「刀工不錯」、「太像了啦，哈哈」、「真的太有才」、「猛一看還想說是什麼口味的壽司這麼特別」。

也有網友敲碗原PO分享刀工，「喔喔喔好可愛，請問能分享影片，讓我們學一下怎麼切嗎？」、「好有創意，請問可以借分享嗎？」。