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女大生停紅燈甜問「你要去哪裡？」 男騎士以為豔遇下秒囧爆
真的好糗！一名男網友騎車停等紅燈時，聽到右邊的女騎士問「你等一下要去哪裡？」正當心裡以為是豔遇的時候，沒想到下秒真相曝光，讓他瞬間超囧，笑翻一票網友。
該名男網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，騎車回家停等紅燈時，右手邊有位看似大學生的女騎士，突然開口問「你等一下要去哪裡？」原PO心想「莫非是豔遇？難道這就是成熟大叔的魅力？」於是轉頭帥氣回答「就剛下班要回家啊」。
「我話說完，她看著我，甜美的笑了」，但下一秒原PO左手邊卻傳來一個聲音，大笑的對著右手邊女生說「我等一下要跟XX去吃晚餐啊...哈哈哈」。
讓原PO傻眼「要聊天是不會停在一起嗎？幹嘛要隔著我啊...動這拎北系橫隔膜逆（台語，當作我是橫隔膜嗎）！」還尷尬直呼「就掉顆隕石在我腳邊吧，也不用太大顆，夠我把頭塞進去就好」。
文章曝光後，網友紛紛笑說「誰叫你從她們的中間插進去」、「這件事情足夠那兩個女生笑個一輩子了」、「你可以假裝在講電話，藍芽耳機呀」、「趁機要個line跟電話啊，將錯就錯呀...哈哈」。
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