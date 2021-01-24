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騎車去好市多怎麼載？他指「開車搬貨都勉強 」 內行曝妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
好市多。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多Costco）販售不少優惠商品，經常能看到大家的手推車內擺滿許多戰利品，因此多數人都是選擇開車前往，就有網友不解「商品明明都是大份量包裝，為何有人會騎機車去好市多」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，「好市多販售的商品都是大份量包裝，開車搬回家都有點勉強了，那麼騎機車到底要怎麼載，還是騎車的人都是單純去熟食區吃東西，不會進去店內搬貨消費？」

貼文一出，網友留言回應，「我只去買牛肉，所以都騎車」、「買營養品、肉類、酒跟麵包，因此不用開車」、「我只買壽司跟沙拉，找車位要一直繞很久，超煩的」、「離好市多很近，想買什麼隨時都可以去買，不用一次買一大堆，當然可以不用開車」、「感覺住附近的都不會開車，開車找車位很麻煩」。

另外也有人提到，「好市多袋子蠻能裝的，可以放在機車前踏墊」、「下班順路買，用好市多袋子還蠻能裝的」、「機車可以載，有技巧的」、「自己帶購物袋，結帳完側揹即可載回家」。

好市多 Costco PTT

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