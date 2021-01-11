超商微波食品「要站立」加熱 他傻眼：腳都進不去微波爐

近年來，許多超商推出健康飲食系列的微波食品，讓外食族也能吃得健康。但日前卻有一名網友分享，在購買便利商店的「黑纖米飯」及「藜麥榖物飯」時，看到包裝上的調理方式竟寫著「站立於微波爐內，加熱後即可食用」的字句，讓他不禁傻眼。

原PO在PTT板上發文，其購買的微波食品包裝膜上的調理方式，寫著第一步要先撕開封膜一小角，第二步則是「站立於微波爐內，加熱後即可食用」，超特別的調理方式讓原PO直呼「這樣的調理方式真的OK嗎？」此文一出，許多網友笑噴回應「笑瘋這好好笑哈哈哈哈」、「滿好笑的啊XDDD」、「有點幽默感人生比較快樂」、「會心一笑，滿有趣的阿」。

更有留言開玩笑回應指出，「首先，我們需要一台夠高的微波爐XDDD」、「我撕開封膜，我站立於微波爐內，合理」、「撕開封膜後，人站進去微波爐 XDDD」、「當然要站立，倒置就害了了～」、「商品撕開，商品站立啊，人是站的進去嗎？」

對此，也有網友猜測，包裝上會這樣寫是因之前商品是用袋裝包裝，所以才會寫「站立於微波爐內」避免在微波時湯汁流出，然而現在改成盒裝，一時之間還沒更改用語而已。