打開阿嬤冰箱見「4活體」她嚇壞 網驚：還好家中長輩吃素

長輩的冰箱總是處處充滿驚喜！近日一名女網友幫忙整理阿嬤的冰箱，沒想到打開冰箱門後竟被眼前「這一幕」嚇壞，照片在網上曝光，眾人看完紛紛驚呼「好恐怖，是我會嚇到哭出來」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片寫道「阿嬤的冰箱充滿驚嚇」，只見冷凍庫的儲存空間被各種塑膠袋塞滿，但最前方卻出現4隻「無殼蝸牛」，而且已牢牢黏住拔不起來，讓她忍不住笑說「Hi，小蝸」。

貼文一出，網友們留言回應，「小蝸：冰箱的安全交給我們」、「聽說蝸牛肉很好吃，但是細菌很多 」、「恐怖，打開冰箱要停止呼吸了」、「好噁心，這我不能接受」、「別懷疑阿嬤的冰箱都會自己長出奇怪的東西」、「阿嬤法國人？羨慕在家裡就能吃法國名菜」、「第一眼以為長香菇了」。