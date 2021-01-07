兩派戰翻！他PO披薩照「被偷吃還是位移」內行人點出2關鍵

美食外送很方便，可以滿足很多懶出門民眾的需求，但因為使用率變高，衍生出的問題也隨之增加。一名網友表示最近用外送點了披薩享用，打開後發現「好像少了一片」，只是覺得無奈沒有要追究，但是也有當過外送員的網友指出「應該只是位移」，引發兩派論戰。

網友在臉書「爆怨公社」發文表示，日前心血來潮用外送平台點了披薩來吃，結果打開後看起來不是完整，而是有缺一塊的感覺，她無奈表示「這到底是被偷吃了？還是怎樣」，不過沒有要追究的意思，也不想調監視器勞師動眾「到底有多餓！就當我請你的吃得好啦。」

此文一出也引起網友熱議「這樣你還敢吃？」、「我也覺得你應該要去調監視器耶，如果是外送員，可以投訴，如果是警衛或清潔阿姨那更可怕，代表你們社區的管理有問題 ，這次只是披薩 下次缺少的就不知道是什麼了」、「這已經牽扯到衛生問題了」。

但也有人表示「我有一次也是這樣，想說我自取，應該不可能被他們偷吃，結果發現它其實跑掉歪掉了！從你的圖片應該也是跟我當初的一樣跑掉而已」、「我記得外送披薩外面都會貼貼紙以防被拆開耶」、「建議先算一下片數吧，應該放斜裂開了，或許根本沒少」。

有在同間披薩店工作過的網友指出，從照片看來，披薩被切成10片，應該只是在拿的過程位移了，因為不可能切成11片，另外也有專業網友說，防止披薩和盒蓋沾黏的腳架位置還正常，應該只是運送過程中有擠到。