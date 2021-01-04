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結帳見老闆幫夾「雞肉」超感動 他一聽價格秒悲從中來

聯合新聞網 / 綜合報導
網友結帳發現，自助餐老闆默默夾一塊雞肉到便當盒內，怎知下秒卻悲從中來。示意圖／聯合報系資料照
網友結帳發現，自助餐老闆默默夾一塊雞肉到便當盒內，怎知下秒卻悲從中來。示意圖／聯合報系資料照

自助餐菜色豐富，而且能自行選擇想吃的料理，是不少人外食的好夥伴。近日有網友在自助餐夾完菜準備結帳時，老闆竟夾了一塊雞肉到便當盒內，讓他頓時感到一股暖流，怎知聽到「價格」後卻從天堂掉到地獄。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，中午到自助餐店夾完菜準備掏錢包時，瞥見老闆默默夾了一塊雞肉到便當盒內，「當下淚水在眼眶裡打轉，剎那間我彷彿感覺到爸爸的愛心，這塊雞肉是無價的」。

沒想到，老闆的「貼心舉動」讓手中的便當加價成100元，心情彷彿像洗三溫暖一樣，原PO哭笑不得地說「老闆OS：我只是想把你的便當湊到100，懶的找錢」。

貼文一出，網友留言回應，「哈哈，本來只要80，老闆幫你湊到100了」、「強迫推銷的概念」、「推銷湊整數」、「好豐富的菜」、「這老闆很讚，都是我愛的菜」、「便當看起來很好吃，100我可以接受」、「看到好想吃喔！」

網友選的自助餐菜色意外獲得眾人好評。圖擷自facebook
網友選的自助餐菜色意外獲得眾人好評。圖擷自facebook

便當 爆怨公社 自助餐店

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