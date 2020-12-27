快訊

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

跨年元旦寒流+強風發威！ 北台灣體感溫度急凍剩3度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

細肩帶正妹西門町徵「乾爹」 曝光條件：不用有錢但酒量要好

聯合新聞網 / 綜合報導
之前有女子在西門町公開徵友，引起許多人關注，沒想到日前西門町又出現另一名女子以同樣手法徵「乾爹」。 圖／翻攝自PTT、爆廢公社
之前有女子在西門町公開徵友，引起許多人關注，沒想到日前西門町又出現另一名女子以同樣手法徵「乾爹」。 圖／翻攝自PTT、爆廢公社

繼之前有位年輕女子在西門町公開交友之後，日前又有網友發現另一名穿著清涼的女生也以同樣方式公開徵友，不過這名女子卻是很直接表明要找「乾爹」，照片被PO到網路上引起討論，有人痛批這種亂象，也有人認為這是酒店攬客的花招。

有網友在臉書「爆廢公社」及PTT上貼出照片，只見這名年輕女子長相清秀可愛，穿著細肩帶背心和牛仔短褲，坐在西門町街頭，前方擺著紙板並寫著「求找乾爹」，還敘述「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒，希望你是我夜晚的星星」，後面還附上LINE ID，引起路人圍觀，甚至還有警察來關切。

照片一出引起網友們的熱議，「『乾爹』算新招」、「西門町租金要起飛了」、「街頭藝人的表演？」、「想住西門町了」、「這個是真的還是在搞怪拍照？」、「我比較好奇她不冷嗎？」、「我覺得她會先凍死」、「不用錢的永遠都是最貴的」、「不就是某個公司的宣傳，LINE都一樣」。

不過也有許多人痛批這種亂象，「西門町怎變這樣？」、「西門町許願廣場效應開始了？最近西門町流行的趨勢，很怕變成其他地方也開始流行」、「想紅用這招真的爛」、「現在是乞丐風正夯嗎？莫名其妙」、「替她們父母感到悲哀與可憐，教養出一個這樣小孩」、「真的價值觀錯亂」。

還有明眼人直指這是酒店宣傳的新花招，「酒店攬客的新招嗎？」、「酒店妹招客」、「酒店業配」、「這看起來就是剝皮酒店在找火山孝子」、「這一看就知道在模仿上次那個公仔廠商的套路，現在換酒商夜店也來參一腳了」、「就酒店想跟風上次事件而已」。

西門町 正妹

延伸閱讀

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

日本學生畢旅不能來台 私大生組團導覽北部4景點

住台北30年！在地人曝晴雨「神秘分水嶺」 網驚：超有感

西門町新飯店 大玩密室逃脫、塔羅占卜…累了就回房睡

相關新聞

細肩帶正妹西門町徵「乾爹」 曝光條件：不用有錢但酒量要好

繼之前有位年輕女子在西門町公開交友之後，日前又有網友發現另一名穿著清涼的女生也以同樣方式公開徵友，不過這名女子卻是很直接表明要找「乾爹」，照片被PO到網路上引起討論，有人痛批這種亂象，也有人認為這是酒店攬客的花招。

怕爆！她見路邊留「血色」告示牌 網笑：用血留給後人的警惕

許多民眾前往不熟悉的路段都會使用Google map導航帶路，但有時導航會將人帶往不知通往何處的鄉間小路，然而日前有一名女網友看見南投路邊一塊告示牌上寫著令人心驚膽戰的「警語」，讓原PO看了直呼「怕爆！」而網友們卻都被這張告示牌內容給逗樂了。

交換禮物成2020籤王！兒拎「家法七件組」拍照皮皮剉 網友笑瘋

每逢耶誕節，不少人想到的活動可能是交換禮物。一名媽媽在臉書發文分享，自己的小孩在交換禮物活動中成了「史上大籤王」，意外抽到「家法七件組」，回家後邊拍照還邊發抖，笑翻眾人。

他PO照喊「埃及下雪了…」 真相揭露網友笑：一瞬間信了

世界氣候異常，極地融冰越來越多，本來高溫地帶卻開始下起雪來，都是現代環境的問題之一。最近就有日本網友，宣稱拍到「下雪的埃及」，引起網友的討論。

這款「白木耳」泳衣穿了怎游泳？ 網一面倒批：中看不中用

這款泳衣能下水嗎？一名女網友在Dcard發文貼出一款外型像極「白木耳」的蕾絲泳衣，讓人看了不禁懷疑它的實用性，更被網友戲稱，「穿了會以為妳是水母」。

滿心歡喜吃火鍋 友人這一舉動令她瞬間暴怒

天冷的日子，來上一碗熱湯可謂是一大享受，不少民眾喜愛在寒冷的冬天，大口吃火鍋。一名網友分享，她吃火鍋時最喜愛吃「半熟水波蛋」，但同行的夥伴一個舉動卻一秒惹怒原PO，讓她不禁爆氣直呼「這我無法！」

滷味攤賣「樓梯30元」網看嘸 南部饕客大讚：吃東山鴨頭必點

「樓梯」一份才30元？而這項「食材」居然還是出現在滷味攤上！一名網友貼出路邊滷味攤的價目表寫著「樓梯一份30元」，意外引來網友好奇什麼是樓梯？沒想到，多數北部網友看的霧煞煞，完全不懂「樓梯」代表何種食材，反而南部網友超驚訝「居然有人不知道？」原來樓梯是南部人對「蘭花干」的俗稱，可能由於南北飲食習慣不同，導致樓梯在南部地區較為知名。

他拍下清晨-3°C「鑽石塵」美景 竟發現鬼滅之刃靈感來源？

大自然無奇不有，而很多時候，人類的想像力，靈感正來自大自然奇景。最近就有日本媒體，拍到奇特的太陽光現象，發現竟和人氣動漫「鬼滅之刃」產生關聯。

宵夜文貼出「12隻蝨子」圖 網讚「是極品、真好料」

靠山吃山、靠海吃海，台灣四面環海，總是能吃到不少新鮮又美味的海產。不過有網友在臉書「爆廢公社二館」po出一張宵夜照，卻因食材外型詭異，引起網友熱議，馬上就有老饕大讚「是極品」。

他尾牙抽中4.8公斤「抹布」 網友興奮：有錢也買不到的黑金

歲末年終，又到了尾牙旺季，許多公司行號為了犒賞員工一年來的辛勞，老闆都會祭出獎金獎品來抽獎，但有一名網友在臉書PO出照片，表示自己抽到老闆提供的「大獎」，重達4.8公斤，但一看到內容物卻讓他整個超傻眼，直呼「我根本不會弄這個東西啊」，其他網友看了也興奮的說這是「有錢也買不到的黑金」。

冬至急奔超市買湯圓回家驚變貢丸 故事笑翻網友

冬天來臨，許多民眾喜歡來一碗熱呼呼的湯圓，現在湯圓口味多樣化，民眾都能選自己喜愛的口味。昨（21）日又是一年一度冬至，呼應節日必吃湯圓，然而卻有人因為急買湯圓而鬧出一段插曲，一名網友在網路上表示自己下班後急忡忡去超市買湯圓，卻沒發現自己抓的不是湯圓而是香菇貢丸，非常搞笑。

天冷買自助餐打包湯 誤被認成店員笑翻網友

許多便當店提供熱湯給客人享用外帶是十分常見的事，沒想到卻有客人因為湯發生意外的插曲。一名網友在網路上表示自己某日中午去外帶買便當，打算裝些湯外帶並把裝好的湯放到一旁桌子上，沒想到轉頭卻發現自己裝好的湯竟都不見了，這才驚覺自己被當成打飯班，令他無奈又好笑。此文一出，吸引許多網友前來觀看留言。

熱門新聞

雞排妹遭診所提告後慘況曝 認忙到「連性生活都沒有」

細肩帶正妹西門町徵「乾爹」 曝光條件：不用有錢但酒量要好

4人花7k豪點「無菜單聖誕套餐」 上桌秒後悔直列黑名單

來挑戰！海底撈玩遊戲全對送「神秘菜品」 網看題目嘆難度高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。